Первая победа Клоппа, Греция продолжает удивлять: обзор матчей Лиги наций 1 октября

Лига наций УЕФА перешла в третий тур. Сборная Португалии уже без Криштиану Роналду одолела Данию, а Юрген Клопп после ничьей с Нидерландами и поражения от Греции наконец-то одержал дебютную победу на новой должности.

Лига А: есть ли жизнь после Роналда

К матчу Дания – Португалия было приковано больше внимания из-за скандала с Криштиану Роналду. 41-летний форвард обиделся на Жорже Жезуса и на Федерацию футбола Португалии за то, что ему не давали игровое время в матче с Норвегией. В результате Роналду покинул лагерь своей команды.

Без легендарного форварда Португалия справилась с датчанами, хоть это было и непросто. Жоау Канселу вывел свою команду вперед на 13-й минуте. Однако уже через 10 минут Миккель Дамсгор сравнял счет. Не успели датчане унять эмоции от забитого мяча, как Гонсалу Рамуш снова вывел вперед португальскую команду.

В начале второй половины счет в матче снова стал равным: это Расмус Гойлунд воспользовался безопасностью Диогу Кошту, опрокинув мяч через голкипера. Впрочем, в середине второго тайма Бруну Фернандеш отдал гениальную передачу на Виттинью и тот огорчил датчан. Точку в матче поставил Жоау Феликс на 87-й минуте. В итоге – 4:2 в пользу Португалии.

Дания – Португалия 2:4

Голы: Дамсгор, 23; Гойлунд, 53 – Канселла, 13; Роамуш, 25; Витинья, 67; Жоау Феликс, 87.

Дебютную победу во главе сборной Германии только в своем третьем матче в этом амплуа одержал Юрген Клопп. На "Альянце Арене" немцы спокойно победили Сербию - 2:0. Том Бишоф открыл счет в конце первого тайма, а вот Флориан Вирц в начале второй половины удвоил преимущество немецкой команды.

Германия – Сербия – 2:0

Голы : Бишоф, 39; Вирц, 61.

А вот сборная Греции продолжает марафон непризнания авторитетов. В этот раз "эллины" отобрали очки у сборной Нидерландов. Еще в первом тайме Греция предприняла значительные шаги для успеха в этом матче, ведь на перерыв отправлялась с преимуществом в два мяча: Фотис Йоаннидис и Георгиос Масурас отметились в воротах титулованного соперника.

Однако на 59-й минуте Вирджил ван Дейк сократил отставание нидерландской команды, а спас ее от поражения Тиджани Рейндерс, забившего за минуту до конца основного времени. Таким образом, сборная Нидерландов избежала поражения в этой встрече.

Греция – Нидерланды – 2:2

Голы: Йоаннидис, 23; Масурас, 45+2 – ван Дейкс, 59; Рейндерс, 89.

А главная сенсация вечера произошла на стадионе "Кардифф Сити Стэдиум", где сборная Уэльса неожиданно победила команду Норвегии. Причем Оскар Бобб вывел гостей вперед еще на 11-й минуте. Даниэль Джеймс еще до перерыва сравнял счет, а Неко Уильямс в начале второй половины вывел валлийцев вперед.

Возможно, Норвегия и могла бы спасти этот матч, но удаление Торбьорна Геггема в начале второго тайма заставило команду менять свою тактику.

Вельс – Норвегия – 2:1

Голы: Джеймс, 38; Уильямс, 48 – Бобб, 11.

Лига В: Ирландия и Австрия порадовали голов

В Лиге B состоялось два матча. Косово и Израиль голов не забивали. А вот Ирландия и Австрия издали яркий матч. Дубль Троя Перротта в первом тайме подарил ирландцам надежду на успех, но команда Ральфа Рангника ответила голом Александера Прасса, а также Михаэля Грегорича.

Косово – Израиль – 0:0

Ирландия – Австрия – 2:2

Голы: Перрот, 12, 45 – Прасс, 71; Грегорич, 77.

Лига С: все за компромисс

В конце концов еще два матча состоялись в Лиге С. Там Азербайджан и Лихтенштейн разошлись вничью (0:0), а вот Мальта и Гибралтар обменялись голами, но победителя не обнаружили.

Азербайджан – Лихтенштейн – 0:0

Мальта – Гибралтар – 1:1

Голы: Мбонг, 53 – Скенлон, 61.