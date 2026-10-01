"Ньюкасл" впервые за почти 40 лет обновил эмблему клуба

"Ньюкасл Юнайтед" представил обновленную клубную эмблему, изменив её дизайн впервые за 38 лет. В новой эмблеме сохранены основные элементы, однако некоторые детали осовременили.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Newcastle United

Новая эмблема

На эмблеме остались характерные для клуба черно-белые цвета, замок, львы и флаг Святого Георгия. В то же время отдельные детали были стилизованы, чтобы логотип лучше смотрелся на современной клубной атрибутике.

В клубе подчеркнули, что обновление призвано объединить богатую историю клуба с современной идентичностью команды.

Успехи в Премьер-лиге

"Ньюкасл" — один из самых известных английских клубов, однако в эпоху Премьер-лиги команда пока не выигрывала чемпионский титул.

Главными успехами "сорок" в АПЛ являются сезоны 1995/96 и 1996/97, когда "Ньюкасл" финишировал на втором месте.

Ещё дважды "Ньюкасл" завершал чемпионат на 4-м месте — в сезонах 2001/02 и 2002/03, что позволило клубу сыграть в Лиге чемпионов.

Спустя два десятилетия "Ньюкасл" вновь вернулся в элиту европейского футбола: в сезоне 2022/23 команда заняла четвёртое место в АПЛ и получила путёвку в Лигу чемпионов.

При этом четыре чемпионских титула Англии "Ньюкасла" были завоеваны еще до создания Премьер-лиги — в 1905, 1907, 1909 и 1927 годах.

В эnом году клуб отметит 134-ю годовщину со дня основания.

Сезон 2026/27

"Ньюкасл" неровно стартовал в новом сезоне Премьер-лиги под руководством нового тренера Маттиаса Яйссле.

В первых пяти турах «сороки» одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда сыграла вничью с "Ливерпулем" (2:2), обыграла "Тоттенхэм" (2:0) и "Халл Сити" (2:1), а также разделила очки с "Борнмутом" (2:2). Единственное поражение пришлось на матч с "Лидсом" — 1:4.

После пяти туров «Ньюкасл» набрал 8 очков.