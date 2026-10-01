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Футбол 01 октября 2026 · 20:45

"Ньюкасл" впервые за почти 40 лет обновил эмблему клуба

Клуб сохранил традиционные символы, но придал гербу более современный вид
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Ньюкасл" впервые за почти 40 лет обновил эмблему клуба
Старая и новая эмблемы (фото ФК Ньюкасл)
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"Ньюкасл Юнайтед" представил обновленную клубную эмблему, изменив её дизайн впервые за 38 лет. В новой эмблеме сохранены основные элементы, однако некоторые детали осовременили.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Newcastle United

Новая эмблема

На эмблеме остались характерные для клуба черно-белые цвета, замок, львы и флаг Святого Георгия. В то же время отдельные детали были стилизованы, чтобы логотип лучше смотрелся на современной клубной атрибутике.

В клубе подчеркнули, что обновление призвано объединить богатую историю клуба с современной идентичностью команды.

Успехи в Премьер-лиге

"Ньюкасл" — один из самых известных английских клубов, однако в эпоху Премьер-лиги команда пока не выигрывала чемпионский титул.

Главными успехами "сорок" в АПЛ являются сезоны 1995/96 и 1996/97, когда "Ньюкасл" финишировал на втором месте.

Ещё дважды "Ньюкасл" завершал чемпионат на 4-м месте — в сезонах 2001/02 и 2002/03, что позволило клубу сыграть в Лиге чемпионов.

Спустя два десятилетия "Ньюкасл" вновь вернулся в элиту европейского футбола: в сезоне 2022/23 команда заняла четвёртое место в АПЛ и получила путёвку в Лигу чемпионов.

При этом четыре чемпионских титула Англии "Ньюкасла" были завоеваны еще до создания Премьер-лиги — в 1905, 1907, 1909 и 1927 годах.

В эnом году клуб отметит 134-ю годовщину со дня основания.

Сезон 2026/27

"Ньюкасл" неровно стартовал в новом сезоне Премьер-лиги под руководством нового тренера Маттиаса Яйссле.

В первых пяти турах «сороки» одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда сыграла вничью с "Ливерпулем" (2:2), обыграла "Тоттенхэм" (2:0) и "Халл Сити" (2:1), а также разделила очки с "Борнмутом" (2:2). Единственное поражение пришлось на матч с "Лидсом" — 1:4.

После пяти туров «Ньюкасл» набрал 8 очков.

Как сообщалось ранее, ушел из жизни экс-тренер "Ньюкасла" и "Манчестер Сити".

Теги: Футбол
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