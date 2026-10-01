"Семерка" Роналду уже имеет нового хозяина: кто получил легендарный номер в сборной Португалии

Кто стал новым владельцем "семерки"

Футболка с легендарным номером досталась Рафаэлу Леау. 27-летний вингер ранее выступал за сборную Португалии под 17-м номером. Теперь Леау заявлен на предстоящий поединок Лиги наций против Дании под седьмым.

В то же время, его бывшая футболка с номером 17 перешла к нападающему дортмундской "Боруссии" Фабиу Силве.

Седьмой номер в течение двух десятилетий был неразрывно связан с Криштиану Роналду. За национальную команду Португалии легендарный форвард дебютировал в 2003 году и провел 234 матча, забив 146 голов.

Почему Роналду покинул сборную

Смена владельца "семерки" произошла после скандального ухода Роналду из лагеря национальной команды, в результате конфликта с главным тренером Жорже Жезушем.

Ветеран остался крайне недоволен тем, что просидел в запасе весь матч Лиги наций против Норвегии (2:1). Как отмечают источники, тренер пиренейцев якобы нарушил предварительную договоренность о гарантированном игровом времени для звездного форварда. На фоне этого инцидента опытный игрок покинул расположение команды.

Рафаэл Леау (фото: instagram.com/iamrafaeleao93)

Леау и его выступления за Португалию

Рафаэл Леау дебютировал за национальную команду осенью 2021 года. С тех пор он провел 50 матчей и забил шесть голов. В составе сборной Португалии он участвовал в двух чемпионатах мира, а также выступал на Евро-2024.

Летом 2026 года Леау покинул "Милан" и перешел в турецкий "Галатасарай". В текущем сезоне он провел за стамбульский клуб четыре матча, но пока не отличился результативными действиями.