После 23 лет: Роналду завершил карьеру в сборной Португалии.

Легендарный нападающий Криштиану Роналду окончательно прекратил выступления за сборную Португалии. Решение 41-летнего форварда является окончательным и безвозвратным после конфликта с главным тренером Жорже Жезусом.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание O Jogo.
Последними для Роналду в футболке "команды избранных" стали 67 минут в матче против Уэльса. После этого нападающий просидел весь поединок против Норвегии на скамье запасных, выразив публичное недовольство.
Ситуация окончательно накалилась 30 сентября. Во время пресс-конференции наставник португальцев Жорже Жезуш объявил, что Криштиану не попадет в состав и на предстоящий матч против Дании. Тренер подчеркнул, что уважает статус звездного игрока, но решение по составу принимает исключительно сам.
В ответ на это Роналду устроил демарш:
Криштиану Роналду защищал цвета национальной команды более 23 лет - его дебют состоялся еще 20 августа 2003 года в товарищеском поединке против Казахстана.
За это время легендарный нападающий вошел в историю мирового футбола. Роналду сыграл за Португалию 234 матча и забил 146 голов, что является абсолютным рекордом сборной.
С португальцами Роналду торжествовал на чемпионате Европы-2016, а также дважды становился победителем Лиги наций УЕФА.
Ранее мы рассказали, с чего начался конфликт между Роналдом и Жезушем в сборной Португалии.