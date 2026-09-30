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Футбол 30 сентября 2026 · 21:18

Продолжение скандала в сборной Португалии: Роналду покинул команду после заявлений Жезуша

Капитан португальцев не сыграет против Дании и отправится в Саудовскую Аравию
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Продолжение скандала в сборной Португалии: Роналду покинул команду после заявлений Жезуша
Криштиану Роналду (фото: Getty Images)
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В сборной Португалии продолжает развиваться ситуация вокруг Криштиану Роналду. После пресс-конференции главного тренера Жорже Жезуша капитан команды покинул расположение национальной сборной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на A Bola.

Роналду покинул расположение сборной

По информации португальского СМИ, Роналду покинул расположение сборной Португалии сразу после пресс-конференции Жезуша. А по данным испанской Marca , в ближайшие часы 41-летний нападающий должен сесть на свой частный самолет в Мадриде и отправиться в Саудовскую Аравию.

Ранее Роналду уже покидал тренировку сборной, несмотря на заявления Жезуша об отсутствии конфликта между тренером и футболистом. Теперь капитан португальцев вообще покинул расположение команды.

Что сказал Жезуш

На пресс-конференции Жезуш подтвердил, что Роналду не сыграет в матче третьего тура Лиги наций против Дании. По словам наставника, это его решение, которое было согласовано с футболистом.

"Если хочешь, чтобы я играл - я буду играть. Если не хочешь - не буду играть. Если хочешь, чтобы я был на трибунах - я пойду на трибуны", - передал Жезуш слова Роналду.

Тренер также подчеркнул, что статус футболиста не дает ему особых прав.

"Статус - это про уважение к его карьере. Я объясняю своим игрокам план, а потом именно я принимаю решение", - заявил Жезуш.

Ранее наставник португальцев также говорил, что ни один футболист не может влиять на его решения, даже Роналду.

По плану Жезуша, капитан сборной должен вернуться в состав на следующий матч против Норвегии, который состоится в воскресенье, 4 октября, в Порту.

Роналду в текущей Лиге наций

В текущем розыгрыше Лиги наций Роналду сыграл только в одном из двух матчей Португалии.

В поединке против Уэльса, который завершился победой португальцев со счетом 1:0, нападающий провел на поле 67 минут и не отметился результативными действиями. В матче с Норвегией Португалия победила 2:1, но Роналду остался на скамейке запасных и так и не вышел на поле.

Поединок Дания - Португалия состоится 1 октября на стадионе "Паркен" в Копенгагене. Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Ранее мы рассказали, с чего начался конфликт между Роналду и Жезушем в сборной Португалии.

Теги: Футбол Лига наций Португалия Криштиану Роналду
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