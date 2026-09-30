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Футбол 30 сентября 2026 · 17:18

Украина – Северная Ирландия: кто рассудит поединок лидеров в Лиге наций

Бельгиец Яспер Верготе будет впервые работать на матче украинской команды
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Украина – Северная Ирландия: кто рассудит поединок лидеров в Лиге наций
Яспер Верготе (фото: Royal Belgian FA)
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УЕФА официально определил судейскую бригаду, которая будет работать на матче третьего тура группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Северной Ирландии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации .

Бригада из Бельгии

Главным арбитром встречи назначен 34-летний бельгийец Яспер Верготе, получивший категорию ФИФА в 2023 году и регулярно работающий на еврокубковых матчах. Раньше пути этого рефери с украинским футболом никогда не пересекались.

На боковых линиях ему будут помогать соотечественники Михаэль Геэролф и Мартейн Тистерс, а обязанности четвертого арбитра будет исполнять Лотар Д'Хондт. За работу системы видеоповторов (ВАР) будут отвечать Ян Ботерберг и его ассистент Уэсли де Кремер. Таким образом, всюду – от поля до видеокомнаты – будут работать исключительно бельгийские судьи.

Турнирный контекст и детали матча

Поединок третьего тура группы B2 Лиги наций состоится уже в пятницу, 2 октября, в словацкой Траве на стадионе имени Антона Малатинского. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Предстоящая встреча имеет огромное значение для обеих команд. После двух сыгранных туров сборные Украины и Северной Ирландии набрали по четыре очка и делят между собой первое место в квартете.

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Теги: Футбол Лига наций
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