Лидер сборной Украины по дзюдо рассказал об изменении гражданства: призер Евро жил с россиянами

Серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо Дильшот Халматов рассказал, что в свое время получил гражданство Бахрейна. Украинский спортсмен поделился подробностями перехода и объяснил, почему в конце концов вернулся домой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью спортсмена YouTube-канала "Знай наших" .

Предложение в соцсетях и паспорт Бахрейна

По словам Халматова, предложение выступать под флагом арабской страны поступило ему сразу после юниорского чемпионата мира через Instagram.

"Не долго думая, я согласился. После того еду в Бахрейн, получаю там гражданство. У меня есть паспорт Бахрейна. В то время там были натурализованные россияне, они и сейчас там остаются. Тогда мы вместе с ними жили. Но в Бахрейне у меня не получилось", – откровенно рассказал Халматов.

В частности, по словам спортсмена, в Бахрейне обещали ему зарплату – нужно было только подписать контракт с армией. Но обещанной зарплаты Халматов так и не получил, поэтому вернулся домой.

Несмотря на наличие иностранного паспорта, выступления на международной арене спортсмен продолжил под флагом Украины.

Состав сборной Украины на ЧМ-2026 в Баку

Дильшот Халматов вошел в заявку национальной команды на чемпионат мира по дзюдо, который состоится 4-10 октября в Баку. В целом Федерация дзюдо Украины выбрала 10 спортсменов из топ-100 мирового рейтинга:

Весовая категория до 60 кг: Дильшот Халматов, Артем Лесюк;

Весовая категория до 66 кг: Вадим Чернов;

Весовая категория до 73 кг: Саид-Магомед Халидов;

Весовая категория до 81 кг: Михаил Свидрак, Владислав Колобов;

Весовая категория до 100 кг: Антон Савицкий;

Весовая категория свыше 100 кг: Яков Хаммо, Евгений Балевский;

Женщины (до 78 кг): Анна Казакова.

Пока украинские дзюдоисты завершают учебно-тренировочный сбор в Конча-Заспе перед вылетом на мировое первенство.