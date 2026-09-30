Лідер збірної України з дзюдо розповів про зміну громадянства: призер Євро жив з росіянами

Срібний призер чемпіонату Європи з дзюдо Дільшот Халматов розповів, що свого часу отримав громадянство Бахрейну. Український спортсмен поділився подробицями переходу та пояснив, чому зрештою повернувся додому.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю спортсмена YouTube-каналу "Знай наших" .

Пропозиція в соцмережах та паспорт Бахрейну

За словами Халматова, пропозиція виступати під прапором арабської країни надійшла йому одразу після юніорського чемпіонату світу через Instagram.

"Не довго думаючи, я погодився. Після того їду в Бахрейн, отримую там громадянство. У мене є паспорт Бахрейну. На той час там були натуралізовані росіяни, вони і зараз там залишаються. Тоді ми разом з ними жили. Але в Бахрейні в мене не вийшло", - відверто розповів Халматов.

Зокрема, за словами спортсмена, в Бахрейні обіцяли йому зарплату - треба було лише підписати контракт з армією. Але обіцяної зарплати Халматов так і не отримав, тож повернувся додому.

Незважаючи на наявність іноземного паспорта, виступи на міжнародній арені спортсмен продовжив під прапором України.

Склад збірної України на ЧС-2026 у Баку

Дільшот Халматов увійшов до заявки національної команди на чемпіонат світу з дзюдо, який відбудеться 4–10 жовтня в Баку. Загалом Федерація дзюдо України обрала 10 спортсменів із топ-100 світового рейтингу:

Вагова категорія до 60 кг: Дільшот Халматов, Артем Лесюк;

Вагова категорія до 66 кг: Вадим Чернов;

Вагова категорія до 73 кг: Саїд-Магомед Халідов;

Вагова категорія до 81 кг: Михайло Свідрак, Владислав Колобов;

Вагова категорія до 100 кг: Антон Савицький;

Вагова категорія понад 100 кг: Яків Хаммо, Євгеній Балєвський;

Жінки (до 78 кг): Анна Казакова.

Наразі українські дзюдоїсти завершують навчально-тренувальний збір у Конча-Заспі перед вильотом на світову першість.