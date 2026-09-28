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Інше 28 вересня 2026 · 13:37

Терлюга розповіла про титул, заради якого повернулася у карате

Олімпійська віце-чемпіонка після вагітності та травми знову намагається вийти на найвищий рівень
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Терлюга розповіла про титул, заради якого повернулася у карате
Анжеліка Терлюга (праворуч) на Олімпіаді-2020 (фото: Getty Images)
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Українська каратистка Анжеліка Терлюга розповіла про повернення до професійного спорту після народження доньки та травми. Спортсменка зізналася, що готується до нового етапу кар'єри та розповіла, про який титул мріє.

Про це спортсменка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Чому вирішила повернутися

Після народження доньки Ніколь Терлюга замислювалася, чи зможе знову повернутися у великий спорт. За словами каратистки, це був один із найбільших її страхів.

"Я дуже хотіла бути мамою, і глибоко в душі не хотіла втрачати себе як спортсменку. І певний час я не знала, чи зможу одночасно поєднувати дві ролі", - розповіла Терлюга.

Наприкінці 2025 року спортсменка зрозуміла, що хоче спробувати повернутися. Водночас процес виявився значно складнішим, ніж вона очікувала.

"Для мене повернення до спорту було складнішим. Набагато. ... Це був титанічний труд, іноді мені здавалося, що я вже не витримую, тіло розвалювалося, постійний біль, особливо страждала моя спина", - згадала каратистка.

Окремим викликом стало порівняння себе з тією спортсменкою, якою Терлюга була до вагітності. Вона зізналася, що пам'ятала свою швидкість, силу та форму і хотіла повернути їх якомога швидше.

Яка мета залишається у каратистки

Нині українка продовжує тренування та хоче перевірити, чи здатна знову конкурувати на найвищому рівні.

"Мене зараз мотивує те, що є новий виклик... чи зможу я ще щось виграти після такої травми?! І є мрія, яка досі живе зі мною – чемпіонат світу. Думаю, що буду жалкувати все життя, якщо не спробую знову", - заявила Терлюга.

Спортсменка також хоче довести собі, що після вагітності, травм і складних періодів можна повернутися до конкурентного рівня. Водночас Терлюга вже усвідомлює, що її спортивна кар'єра наближається до завершення.

"Я готуюсь ще на один останній ривок. Це все, що я можу сказати", - наголосила каратистка.

Вона додала, що пишається своїм шляхом і готова прийняти завершення кар'єри незалежно від того, наскільки успішним виявиться цей останній етап.

Що Терлюга думає про завершення кар'єри

За словами українки, найбільше після завершення виступів їй бракуватиме самого процесу змагань.

Терлюга зазначила, що любить атмосферу турнірів, адреналін перед виходом на бій, команду та підготовку до стартів. Водночас спортсменка не сумуватиме за постійними перельотами, валізами, зміною часових поясів і фізичним болем після навантажень.

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