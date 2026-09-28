Без Миколенка, але з Трубіним: коли і де дивитися матч Грузія – Україна у Лізі націй

Збірна України продовжує виступи у розіграші Ліги націй-2026/27. У матчі другого туру групового етапу підопічні Андреа Мальдери на виїзді зіграють проти національної команди Грузії.
Де та коли дивитися поєдинок – підкаже Sport RBC.UA.
Поєдинок другого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 відбудеться у понеділок, 28 вересня, на стадіоні "Динамо" імені Бориса Пайчадзе у Тбілісі.
Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Арбітром зустрічі призначено 38-річного Аліяра Агаєва з Азербайджану.
Новий сезон Ліги націй збірна України проводить у Дивізіоні B. "Синьо-жовті" потрапили до групи 2 разом з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.
У стартовому турі команда Андреа Мальдери на виїзді мінімально перемогла Угорщину – 1:0. Грузія, своєю чергою, несподівано поступилася Північній Ірландії вдома з таким же рахунком.
Після невдалого старту грузинська збірна залишилася без головного тренера. Віллі Саньоля на посаді змінив місцевий фахівець Рамаз Сванадзе, який раніше працював із молодіжною збірною Грузії.
У неділю, 27 вересня відбулася прес-конференція Мальдери у Тбілісі. Наставник "синьо-жовтих" повідомив декілька важливих новин.
Поєдинок з Грузією точно пропустить Віталій Миколенко.
"Він має невеличку проблему з ногою, і ми вирішили не ризикувати", – пояснив Мальдера.
Водночас Роман Яремчук завершив відновлення і зможе взяти участь у матчі.
Також тренер повідомив, що місце у воротах цього разу займе Анатолій Трубін.
"Я з воротарями про це поговорив раніше. Ми домовились, що перший матч зіграє Різник, а другий – Трубін", – розповів італієць.
Україна та Грузія провели між собою 11 матчів, і українці жодного разу не програли.
На рахунку нашої збірної сім перемог та чотири нічиї. Загальна різниця м'ячів – 18:7 на користь "синьо-жовтих".
Команди зустрічались у минулому розіграші Ліги націй. У номінально домашньому протистоянні Україна перемогла з рахунком 1:0, а матч у Грузії завершився внічию – 1:1.
Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс MEGOGO. Гру можна буде переглянути на каналі MEGOGO Футбол 1 за наявності відповідної передплати.
Також матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал MEGOGO Спорт. Його можна безкоштовно переглянути в ефірі Т2 та в кабельних мережах.
Перед грою запланована передматчева студія. Вона розпочнеться о 17:45. До ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються експерти – колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.
Коментуватимуть протистояння Володимир Звєров та Віталій Похвала.
Раніше стало відомо, що УЕФА призначив скандального арбітра на матч Грузія – Україна у Лізі націй.