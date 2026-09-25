Ударне повернення: Україна мінімально перемогла Угорщину в Лізі націй

Збірна України перед матчем

Матч проти збірної Угорщини став першим офіційним матчем, де на чолі національної команди був Андреа Мальдера. Під час пресконференції італійський фахівець розповів про стан Матвія Пономаренка та Романа Яремчука. А також поділився думками про майбутнє Михайла Мудрика в збірній.

Зрештою Роман Яремчук дійсно не потрапив до заявки на гру проти угорців. А от Матвій Пономаренко, хоч і потрапив до заявки, опинився на лаві запасних.

Ліга націй, Ліга B, група 2

Угорщина - Україна - 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: Сікан, 42.

Угорщина: Тот, Керкез - Чингер - Орбан - Болла, Віталіш - Чонгваї - Шефер - Собослаї, Лукач - Реджич.

Україна: Різник, Миколенко - Матвієнко - Забарний - Крупський, Судаков - Бражко - Очеретько - Циганков, Ванат - Сікан.

Перший тайм. Жорстка гра без центра поля

Команди довго не могли пристосуватися один до одного - і тому загалом гра проходила майже без центра поля. Попри це, моментів виникало небагато - але більш якісні створювали саме угорці.

Наприклад, варто згадати удар Лукача в хрестовину та ще один удар з меж штрафного від Болли трохи вище поперечки. Збірна України відповіла лише двома дальніми ударами - і якщо спроба Сікана була дійсно небезпечною, то удар у Циганкова відверто не вийшов.

Та вже після 21-ї хвилини малюнок гри помінявся - команди почали контролювати м'яч відрізками по 2-5 хвилин. Переламним моментом став епізод за участі Бражка та Шефера - український півзахисник зіграв небезпечно і розсік голову угорця. Та і загалом обидві команди грали жорстко - і попри дві жовті картки та 12 фолів загалом, суддя насправді дозволяв грати жорстко.

Після паузи на медичну допомогу, команди грали вже по іншому. В цьому малюнку гри небезпечніше також виглядали угорці - і мали кілька небезпечних моментів наприкінці тайма. Проте на перерву команди пішли за рахунку 0:1 на користь України - Георгій Судаков навісив з лівого флангу у штрафний майданчик, де Данило Сікан відклеївся від захисників і пробив голову в протихід Тоту.

На перерву команди пішли за переваги збірної України (Фото: УАФ)

Другий тайм. Витримати тиск

В другому таймі малюнок гри знову змінився - тепер Угорщина явно грала першим номером, тоді як Україна віддала м'яч. Недовгі періоди, коли "синьо-жовті" володіли м'ячем, використовувались для того, щоб перевести дух, а не щоб організувати небезпечну контратаку.

Не двино, що навіть моментів біля ворті Тота було обмаль, не те що ударів. Проте навіть за такої гри Україна мала шанс подвоїти перевагу на 76-й хвилині, коли Олег Очеретько виводив Краснопіра один на один - але Ігор не зміг переграти угорського воротаря.

Окремо варто відзначити важливий епізод поза футбольним полем - українські ультрас розгорнули на трибунах банер, який привертав увагу до ситуації в окупованих Олешках.

SAVE OLESHKY



GOOGLE OLESHKY



Action by ultras group United Ukraine at Puskas Arena (Hungary v Ukraine 25/29/26) pic.twitter.com/wkZlDvDU9c — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 25, 2026

Після момента Краснопіра ситуація на полі майже не змінилась - володіла м'ячем та створювала моменти саме Угорщина. Але тепер і Україна нарешті почала відповідати нечисленними, але небезпечними випадами.

Найбільшою проблемою нашої збірної стало вилучення Олександра Назаренка вже в компенсований час - наш півзахисник отримав другу жовту картку та спровокував штовханину між гравцями та лавами запасних обох збірних.

В підсумку жовті картки додатково отримали Собослай, Циганков, Матвієнко та Керкез. Але цей епізод так і не вплинув на підсумковий результат матчу - збірна України почала виступ в Лізі націй з перемоги.