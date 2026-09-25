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Футбол 25 вересня 2026 · 21:02

Без Пономаренка та Яремчука: Мальдера обрав стартовий склад проти Угорщини

На вістрі у "синьо-жовтих" гратиме Данило Сікан
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Без Пономаренка та Яремчука: Мальдера обрав стартовий склад проти Угорщини
Збірна України визначилась зі стартовим складом (Фото: УАФ)
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Головний тренер збірної України Андреа Мальдера обрав стартовий склад на матч проти Угорщини. Матч першого туру Ліги націй-2026/27 розпочнеться о 21:45..

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Українську асоціацію футболу.

Проблеми Мальдери перед матчем

Головний тренер збірної України не міг розраховувати на Артема Довбика, Артема Степанова та Олександра Андрієвського - нападники та півзахисник вибули через травми.

Також, попри заяви італійського фахівця на прес-конференції, до старту не потрапили ані Матвій Пономаренко, ані Роман Яремчук - Роман навіть не потрапив до заявки на матч.

Також до заявки на матч не потрапили Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень та Іван Варфоломєєв.

Вибір фахівця

Стартовий склад на перший офіційний матч Мальдери виглядає так:

Україна: Різник, Крупський, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко, Бражко, Очеретько, Судаков, Циганков, Ванат, Сікан.

Варто зазначити, що для Іллі Крупського ця гра стане дебютом за національну команду.

Турнірний шлях "синьо-жовтих"

В цю міжнародну паузу збірна України загалом зіграє чотири матчі. Крім сьогоднішньої гри, також на виїзді "синьо-жовті" зіграють проти Грузії - матч призначений на 28 вересня.

А на початку жовтня Україна проведе два номінально домашніх матчі - 2 жовтня проти Північної Ірландії та 5 жовтня проти Угорщини.

Раніше ми розповідали, де і коли дивитися старт "синьо-жовтих" у Лізі націй.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 25 вересня 21:45
Угорщина - : - Україна
Ліга націй 25 вересня 21:45
Італія - : - Бельгія
Ліга націй 25 вересня 21:45
Туреччина - : - Франція
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