Без Пономаренка та Яремчука: Мальдера обрав стартовий склад проти Угорщини

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера обрав стартовий склад на матч проти Угорщини. Матч першого туру Ліги націй-2026/27 розпочнеться о 21:45..

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Українську асоціацію футболу .

Проблеми Мальдери перед матчем

Головний тренер збірної України не міг розраховувати на Артема Довбика, Артема Степанова та Олександра Андрієвського - нападники та півзахисник вибули через травми.

Також, попри заяви італійського фахівця на прес-конференції, до старту не потрапили ані Матвій Пономаренко, ані Роман Яремчук - Роман навіть не потрапив до заявки на матч.

Також до заявки на матч не потрапили Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Владислав Велетень та Іван Варфоломєєв.

Вибір фахівця

Стартовий склад на перший офіційний матч Мальдери виглядає так:

Україна: Різник, Крупський, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко, Бражко, Очеретько, Судаков, Циганков, Ванат, Сікан.

Варто зазначити, що для Іллі Крупського ця гра стане дебютом за національну команду.

Турнірний шлях "синьо-жовтих"

В цю міжнародну паузу збірна України загалом зіграє чотири матчі. Крім сьогоднішньої гри, також на виїзді "синьо-жовті" зіграють проти Грузії - матч призначений на 28 вересня.

А на початку жовтня Україна проведе два номінально домашніх матчі - 2 жовтня проти Північної Ірландії та 5 жовтня проти Угорщини.