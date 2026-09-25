Без Пономаренко и Яремчука: Мальдера выбрал стартовый состав против Венгрии

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера выбрал стартовый состав на матч против Венгрии. Матч первого тура Лиги наций-2026/27 начнется в 21:45.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола .

Проблемы Мальдеры перед матчем

Главный тренер сборной Украины не мог рассчитывать на Артема Довбика, Артема Степанова и Александра Андриевского - нападающие и полузащитник выбыли из-за травм.

Также, несмотря на заявления итальянского специалиста на пресс-конференции, к старту не попали ни Матвей Пономаренко, ни Роман Яремчук – Роман даже не попал в заявку на матч .

Также в заявку на матч не попали Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Владислав Великан и Иван Варфоломеев.

Выбор специалиста

Стартовый состав на первый официальный матч Мальдеры выглядит так:

Украина: Потрошитель, Крупский, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко, Бражко, Очеретько, Судаков, Цыганков, Ванат, Сикан.

Следует отметить, что для Ильи Крупского эта игра станет дебютом за национальную команду.

Турнирный путь "сине-желтых"

В эту международную паузу сборная Украины в общей сложности сыграет четыре матча. Кроме сегодняшней игры, также на выезде "сине-желтые" сыграют против Грузии – матч назначен на 28 сентября.

А в начале октября Украина проведет два номинально домашних матча – 2 октября против Северной Ирландии и 5 октября против Венгрии.