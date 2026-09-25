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Футбол 25 сентября 2026 · 21:02

Без Пономаренко и Яремчука: Мальдера выбрал стартовый состав против Венгрии

На острие у "сине-желтых" будет играть Данило Сикан
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Без Пономаренко и Яремчука: Мальдера выбрал стартовый состав против Венгрии
Сборная Украины определилась со стартовым составом (Фото: УАФ)
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Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера выбрал стартовый состав на матч против Венгрии. Матч первого тура Лиги наций-2026/27 начнется в 21:45.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола.

Проблемы Мальдеры перед матчем

Главный тренер сборной Украины не мог рассчитывать на Артема Довбика, Артема Степанова и Александра Андриевского - нападающие и полузащитник выбыли из-за травм.

Также, несмотря на заявления итальянского специалиста на пресс-конференции, к старту не попали ни Матвей Пономаренко, ни Роман Яремчук – Роман даже не попал в заявку на матч .

Также в заявку на матч не попали Богдан Михайличенко, Тарас Михавко, Николай Шапаренко, Александр Пихаленок, Владислав Великан и Иван Варфоломеев.

Выбор специалиста

Стартовый состав на первый официальный матч Мальдеры выглядит так:

Украина: Потрошитель, Крупский, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко, Бражко, Очеретько, Судаков, Цыганков, Ванат, Сикан.

Следует отметить, что для Ильи Крупского эта игра станет дебютом за национальную команду.

Турнирный путь "сине-желтых"

В эту международную паузу сборная Украины в общей сложности сыграет четыре матча. Кроме сегодняшней игры, также на выезде "сине-желтые" сыграют против Грузии – матч назначен на 28 сентября.

А в начале октября Украина проведет два номинально домашних матча – 2 октября против Северной Ирландии и 5 октября против Венгрии.

Раньше мы рассказывали, где и когда смотреть старт "сине-желтых" в Лиге наций.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 25 сентября 21:45
Венгрия - : - Украина
Лига наций 25 сентября 21:45
Италия - : - Бельгия
Лига наций 25 сентября 21:45
Турция - : - Франция
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