Яремчук и Шапаренко вне игры: Мальдера объявил заявку Украины на матч с Венгрией

В день матча против сборной Венгрии в Лиге наций-2026/27 главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера окончательно определился с заявкой, отсеяв лишних исполнителей.

Кадровые решения и неожиданности от Мальдеры

На текущий сбор итальянский специалист вызвал расширенный список из 30 игроков, однако регламент позволяет внести в официальный протокол только 23 футболиста. Заранее было известно, что матч пропустит дисквалифицированный Иван Варфоломеев.

Кроме него, вне заявки остались также опытные Роман Яремчук и Николай Шапаренко. Зато в окончательный список вошли дебютанты: голкипер Георгий Ермаков, защитники Александр Драмбаев и Илья Крупский, а также нападающий Игорь Краснопир и вингер Максим Хлань.

Официальная заявка сборной Украины на матч:

Вратари: Анатолий Трубин, Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык

Анатолий Трубин, Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык Защитники: Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Илья Крупский, Александр Драмбаев

Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Илья Крупский, Александр Драмбаев Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Владимир Бражко, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина

Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Александр Зубков, Владимир Бражко, Максим Хлань, Александр Назаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина Форварды: Владислав Ванат, Даниил Сикан, Матвей Пономаренко, Игорь Краснопир

Где и когда смотреть игру

Напомним, что матч первого тура группового раунда Лиги наций между сборными Венгрии и Украины начнется в 21.45 по киевскому времени. Прямую трансляцию поединка можно просмотреть на медиасервисе MEGOGO.