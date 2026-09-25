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Футбол 25 вересня 2026 · 10:19

Яремчук та Шапаренко поза грою: Мальдера оголосив заявку України на матч з Угорщиною

Італійський наставник збірної відсіяв сімох гравців перед стартом у Лізі націй
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Яремчук та Шапаренко поза грою: Мальдера оголосив заявку України на матч з Угорщиною
Роман Яремчук не зіграє з Угорщиною (фото: УАФ)
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У день матчу проти збірної Угорщини у Лізі націй-2026/27 головний тренер збірної України Андреа Мальдера остаточно визначився із заявкою, відсіявши зайвих виконавців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.

Кадрові рішення та несподіванки від Мальдери

На поточний збір італійський фахівець викликав розширений список із 30 гравців, проте регламент дозволяє внести до офіційного протоколу лише 23 футболісти. Заздалегідь було відомо, що матч пропустить дискваліфікований Іван Варфоломєєв.

Крім нього, поза заявкою залишились також досвідчені Роман Яремчук та Микола Шапаренко. Натомість до остаточного списку увійшли дебютанти: голкіпер Георгій Єрмаков, захисники Олександр Драмбаєв та Ілля Крупський, а також нападник Ігор Краснопір і вінгер Максим Хлань.

Офіційна заявка збірної України на матч:

  • Воротарі: Анатолій Трубін, Георгій Єрмаков, Дмитро Різник
  • Захисники: Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Валерій Бондар, Едуард Сарапій, Ілля Крупський, Олександр Драмбаєв
  • Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Олександр Зубков, Володимир Бражко, Максим Хлань, Олександр Назаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина
  • Форварди: Владислав Ванат, Данило Сікан, Матвій Пономаренко, Ігор Краснопір

Яремчук та Шапаренко поза грою: Мальдера оголосив заявку України на матч з Угорщиною

Де та коли дивитися гру

Нагадаємо, що матч першого туру групового раунду Ліги націй між збірними Угорщини та України розпочнеться о 21:45 за київським часом. Пряму трансляцію поєдинку можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO.

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Теги: Футбол Ліга націй
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