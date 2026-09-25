"Пушкаш Арена" перед матчем Україна – Угорщина: 7 фактів про головний стадіон Будапешта

У п'ятницю, 25 вересня, збірна України розпочне виступи у Лізі націй-2026/27 матчем проти Угорщини. Поєдинок відбудеться у Будапешті на "Пушкаш Арені" – головному футбольному стадіоні країни.

"Пушкаш Арена" є однією з найсучасніших у Європі та вже приймала матчі чемпіонату Європи, Суперкубок УЄФА та фінал Ліги Європи. Sport RBC.UA зібрав сім цікавих фактів про стадіон, на якому українці проведуть свій перший матч нового розіграшу Ліги націй.

Містить понад 67 тисяч глядачів

"Пушкаш Арена" вміщує близько 67 тисяч уболівальників. UEFA називає місткість стадіону на рівні 68 тисяч, а для окремих міжнародних матчів вона може відрізнятися залежно від конфігурації трибун.

Арена має три яруси трибун. А відсутність легкоатлетичної доріжки дозволяє глядачам перебувати значно ближче до футбольного поля.

Названа на честь Ференца Пушкаша

Стадіон носить ім'я Ференца Пушкаша – легендарного угорського нападника, який виступав за "Гонвед" та мадридський "Реал".

Пушкаш був капітаном знаменитої збірної Угорщини, яка у 1953 році перемогла Англію на "Вемблі" з рахунком 6:3. У складі "Реала" він чотири рази забивав у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1960 року проти "Айнтрахта" та став триразовим володарем цього трофея.

Нову арену побудували на місці старого стадіону

Пушкаш Арена відкрилася у 2019 році. Її звели на місці колишнього "Непштадіону" – старого національного стадіону Угорщини, який пізніше також носив ім'я Пушкаша. Саме на старому стадіоні відбувся один із найвідоміших матчів в історії угорського футболу – у 1954 році Угорщина розгромила Англію з рахунком 7:1.

Перший матч на новій арені – проти Уругваю

Офіційне відкриття Пушкаш Арени відбулося у листопаді 2019 року. Першим матчем на новому стадіоні стала товариська зустріч Угорщина – Уругвай. Господарі поступилися з рахунком 1:2, а гру відвідали понад 65 тисяч уболівальників.

"Пушкаш Арена" (фото: Getty Images)

Тут проводили Євро-2020

Пушкаш Арена була однією з головних арен чемпіонату Європи-2020, який через пандемію фактично відбувся у 2021 році.

У Будапешті зіграли чотири матчі турніру – три гри групового етапу та один матч 1/8 фіналу. Стадіон, зокрема, приймав зустрічі за участю збірних Угорщини, Португалії, Франції та Німеччини.

Тут уже визначали переможців єврокубкових трофеїв

"Пушкаш Арена" приймала одразу два великі фінали УЄФА. У вересні 2020 року тут відбувся Суперкубок УЄФА, в якому "Баварія" перемогла "Севілью" – 2:1.

А 31 травня 2023 року стадіон став місцем проведення фіналу Ліги Європи між "Севільєю" та "Ромою". Іспанський клуб здобув трофей у серії пенальті.

Україна вперше зіграє на "Пушкаш Арені"

Матч проти Угорщини стане для національної збірної України першою грою на Пушкаш Арені. Поєдинок відбудеться 25 вересня та відкриє для обох команд виступи у групі B2 Ліги націй-2026/27. Окрім України та Угорщини, у квартеті грають Грузія та Північна Ірландія.

Для української команди це буде перше знайомство з ареною, яка за сім років свого існування вже прийняла матчі Євро, Суперкубок УЄФА та фінал Ліги Європи.