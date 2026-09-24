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Футбол 24 вересня 2026 · 18:20

Сенсація в Серії А: чотириразовий переможець ЛЧ став гравцем "Удінезе"

Зірка "Баварії" та "Реала" приєднався до італійського клубу як вільний агент
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сенсація в Серії А: чотириразовий переможець ЛЧ став гравцем "Удінезе"
Алаба приєднався до "Удінезе" на один сезон (Фото: udinesecalcio, Instagram)
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Австрійський захисник Давід Алаба, який раніше виступав за "Баварію" та мадридський "Реал", офіційно став гравцем італійського "Удінезе". 34-річний футболіст підписав угоду з клубом Серії А терміном до 30 червня 2027 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Удінезе".

Перші амбіції Алаби

Австрієць підкреслив, що перебуває у відмінній формі та має величезне бажання здобувати нові трофеї в Італії.

"Я багато пережив і багато виграв за свою кар'єру, але одне не змінилося: я хочу перемагати знову. Я не приходжу сюди лише для того, щоб бути найдосвідченішим гравцем команди, і точно не приходжу завершувати кар'єру", - заявив Давід Алаба.

Також захисник зазначив, що готовий ділитися досвідом із молодшими партнерами по роздягальні та брати на себе відповідальність у складних матчах.

Зірковий статус та трофеї в Мюнхені та Мадриді

Давід Алаба - один із найтитулованіших оборонців сучасного футболу:

  • Період у "Баварії": зіграв 431 матч, забив 33 голи та здобув 2 кубки Ліги чемпіонів разом із безліччю титулів Бундесліги;
  • Період у "Реалі": приєднався до мадридців у 2021 році, вигравши ще дві Ліги чемпіонів та золоті медалі Ла Ліги;
  • Виступи за збірну Австрії: провів 117 поєдинків і відзначився 15 м'ячами, зігравши на двох чемпіонатах Європи та світовій першості.

Раніше ми повідомляли, що зірка збірної Данії розірвав контракт з клубом після втрати свідомості в матчі з Україною.

Теги: Футбол
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Ліга націй 24 вересня 21:45
Нідерланди - : - Німеччина
Ліга націй 24 вересня 21:45
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Ліга націй 24 вересня 21:45
Португалія - : - Вельс
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