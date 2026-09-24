Сенсація в Серії А: чотириразовий переможець ЛЧ став гравцем "Удінезе"

Австрійський захисник Давід Алаба, який раніше виступав за "Баварію" та мадридський "Реал", офіційно став гравцем італійського "Удінезе". 34-річний футболіст підписав угоду з клубом Серії А терміном до 30 червня 2027 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Удінезе" .

Перші амбіції Алаби

Австрієць підкреслив, що перебуває у відмінній формі та має величезне бажання здобувати нові трофеї в Італії.

"Я багато пережив і багато виграв за свою кар'єру, але одне не змінилося: я хочу перемагати знову. Я не приходжу сюди лише для того, щоб бути найдосвідченішим гравцем команди, і точно не приходжу завершувати кар'єру", - заявив Давід Алаба.

Також захисник зазначив, що готовий ділитися досвідом із молодшими партнерами по роздягальні та брати на себе відповідальність у складних матчах.

Зірковий статус та трофеї в Мюнхені та Мадриді

Давід Алаба - один із найтитулованіших оборонців сучасного футболу: