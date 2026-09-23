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Футбол 23 вересня 2026 · 20:10

Після колапсу проти України: зірка збірної Данії розірвав контракт з клубом

Через чергову втрату свідомості на полі, продовження кар'єри відомого хавбека лишається під питанням
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після колапсу проти України: зірка збірної Данії розірвав контракт з клубом
Еріксен не виходив на поле від літа 2026-го року (Фото: vfl-wolfsburg.de, Instagram)
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Данський півзахисник Крістіан Еріксен достроково припинив співпрацю з німецьким "Вольфсбургом". Рішення ухвалили за згодою сторін після лякаючого інциденту в контрольному матчі проти збірної України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Вольфсбурга".

Драма в поєдинку проти збірної України

Фатальний епізод стався під час товариської зустрічі Данії та України влітку 2026-го року. На 65-й хвилині 34-річний хавбек раптово схопився за серце та впав на газон.

Гравці обох команд одразу взяли Еріксена у кільце, щоб закрити його від телекамер. Гру вимушено зупинили, а футболіста терміново доправили до лікарні на кареті швидкої.

Згодом гравець прийшов до тями, але відтоді більше не з'являвся на полі.

Другий колапс у кар'єрі та виступи за німців

Це вже другий подібний випадок у житті півзахисника. Вперше зупинка серця у нього сталася під час Євро-2020 у червні 20210го року в матчі проти Фінляндії.

Після того інциденту Еріксену імплантували кардіовертер-дефібрилятор. Через наявність цього пристрою йому довелося залишити міланський "Інтер", оскільки правила Серії А забороняють грати з дефібрилятором.

Данець приєднався до німецької команди у вересні 2025-го року, встиг провести 34 матчі, забити 3 голи та віддати 10 результативних передач в складі "вовків".

Рішення футболіста

Нинішній сезон "Вольфсбург" проводить у Другій Бундеслізі, куди вибув за підсумками кампанії-2025/26, однак Еріксен залишався поза заявкою на всі матчі.

"Наразі для мене важливо бути поруч із родиною в Данії. Я радий, що нам вдалося разом знайти рішення. Знаю, що клуб зараз у надійних руках і переконаний, що на вас чекає успішне майбутнє", - заявив Крістіан Еріксен.

Спортивний директор клубу Дітер Гекінг підкреслив, що німецька сторона надала гравцеві повну свободу у прийнятті рішення щодо його майбутнього

Раніше ми повідомляли, що зірка "Баварії" втрачав свідомість на полі двічі за три дні.

Теги: Футбол Спортсмени
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