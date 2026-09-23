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Інше 23 вересня 2026 · 16:24

"Смерть була за кілька секунд": чемпіонка Європи потрапила під російський удар в Києві

Вікторія Онопрієнко поділилась емоційною реакцією після жахливого удару
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Смерть була за кілька секунд": чемпіонка Європи потрапила під російський удар в Києві
Вікторія Онопрієнко (Фото: viktoriia_onopriienko, Instagram)
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Чемпіонка Європи з художньої гімнастики Вікторія Онопрієнко опинилася в епіцентрі чергової російської атаки на Київ 23 вересня. Спортсменка поділилася щемливими та страшними емоціями від пережитого обстрілу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Вікторії Онопрієнко.

Емоції після пережитого обстрілу

Спортсменка розповіла, що перебувала неподалік від однієї з локацій, куди поцілили росіяни. За її словами, вона впала в ступор вже після першого вибуху.

"Другий вибух - і ти вже не розумієш, що робити. Руки й ноги починають німіти... Найстрашніше - ти за одну секунду починаєш прощатися зі своїм життям. Згадуєш маму. Тата. Близьких. Людей, яких любиш. І одна думка: "Невже це все? Невже зараз я можу просто загинути?" А потім ти чуєш ще один вибух і розумієш, що це не страшний сон", - написала Онопрієнко.

Нагадування про війну

Спортсменка наголосила, що росіяни є терористами, які свідомо несуть смерть в Україну.

"Я не хочу добирати "правильних" слів для тих, хто щодня запускає по наших містах ракети та дрони. Для мене це терористи. Люди, які свідомо несуть смерть, страх і руйнування в Україну. Я ненавиджу цю війну. Ненавиджу те, що через Росію українці змушені жити з постійним страхом за своє життя. Ненавиджу, що ми маємо вчитися виживати замість того, щоб просто жити", - наголосила Вікторія Онопрієнко.

Наслідки атаки на столицю

Станом на 15:00 23 вересня внаслідок чергового російського удару по Києву відомо про двох загиблих та 25 поранених.

Також відомо про влучання по АЗС в кількох районах столиці.

Раніше ми повідомляли, що удар РФ зруйнував квартиру родини Ястремської в Одесі.

Теги: Спортсмени Обстріл Києва
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