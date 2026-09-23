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Футбол 23 вересня 2026 · 15:53

Після 24 років: легенда "Карпат" оголосив про завершення кар'єри

Півзахисник повісив бутси на цвях у віці 41 року, але лишається в футболі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після 24 років: легенда "Карпат" оголосив про завершення кар'єри
Худоб'як вирішив закінчити кар'Єру футболіста після 24 років (Фото: IgorKhudobiak, Facebook)
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Колишній півзахисник збірної України та легенда "Карпат" Ігор Худоб’як офіційно оголосив про завершення професійної кар'єри у 41 рік. Футболіст віддав професійному футболу 24 роки життя.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку Ігоря Худоб’яка у Facebook.

Прощання від легенди

Худоб'як пригадав у прощальному пості усі найпам'ятніші моменти свого футбольного життя. Зокрема, пригадав і історичні виступи у Лізі Європи у футболці "левів".

"Деякі розділи життя закінчуються. А деякі назавжди стають його частиною. 24 роки. Понад 700 професійних матчів. Я мав можливість прожити мрію кожного футболіста - грати за збірну України, виходити на поле в Лізі Європи проти "Боруссії" Дортмунд, ПСЖ, "Севільї" та інших команд Європи", - зазначив футболіст.

Окремо він пригадав клуби, за які виступав за 24 роки. Зокрема, пригадав емоції під час гри в "Галатасараї" та "Карпати", які були для Худоб'яка домом.

"А Кіпр став особливою частиною мого футбольного шляху. Я віддав футболу найкращі роки, своє серце і все, що мав. Сьогодні завершується моя професійна кар'єра футболіста. Але я не прощаюся з футболом. Навіть близько", - написав Худоб'як.

Головні віхи кар'єри

Найбільше матчів у своїй кар'єрі Ігор Худоб'як провів за "Карпати" - 351. Він відзначився 42 голами та 38 асистами. Також 119 ігор хавбек відіграв за кіпрський "Етнікос", у яких відзначився 10 м'ячами та 2 гольовими передачами.

Взяв участь у 6 матчах збірної України у 2010-2011 роках.

Раніше ми повідомляли, що Ліонель Мессі несподівано отримав виклик до збірної Аргентини після завершення кар'єри.

Теги: Карпати Футбол
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