После 24 лет: легенда "Карпат" объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Украины и легенда "Карпат" Игорь Худобяк официально объявил о завершении профессиональной карьеры в 41 год. Футболист отдал профессиональному футболу 24 года жизни.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу Игоря Худобяка в Facebook .

Прощание от легенды

Худобяк вспомнил в прощальном посту все памятные моменты своей футбольной жизни. В частности, вспомнил и исторические выступления в Лиге Европы по футболке "львов".

"Некоторые разделы жизни заканчиваются. А некоторые навсегда становятся его частью. 24 года. Более 700 профессиональных матчей. У меня была возможность прожить мечту каждого футболиста - играть за сборную Украины, выходить на поле в Лиге Европы против "Боруссии" Дортмунд, ПСЖ, "Севильи" и других команд Европы.

Отдельно он припомнил клубы, за которые выступал за 24 года. В частности, вспомнил эмоции во время игры в "Галатасарае" и "Карпаты", которые были для Худобяка домом.

"А Кипр стал особенной частью моего футбольного пути. Я отдал футболу лучшие годы, свое сердце и все, что имел. Сегодня завершается моя профессиональная карьера футболиста. Но я не прощаюсь с футболом. Даже близко", - написал Худобяк.

Главные вехи карьеры

Больше матчей в своей карьере Игорь Худобяк провел за "Карпаты" - 351. Он отличился 42 голами и 38 ассистами. Также 119 игр хавбек отыграл за кипрский "Этникос", у которых отличился 10 мячами и 2 голевыми передачами.

Участвовал в 6 матчах сборной Украины в 2010-2011 годах.