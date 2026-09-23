Допустили к соревнованиям военных: в FIS изменили правила допуска для лыжников из РФ и Белоруссии

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла изменения в политику по индивидуальным нейтральным атлетам, смягчив требования для спортсменов из России и Беларуси. Теперь связь с армейскими или силовыми структурами блокирует допуск только при условии добровольного контракта.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт FIS.
Ранее запрет распространялся на любую связь с военными или силовыми структурами РФ или Белоруссии. Теперь отказ получают только находящиеся на добровольной контрактной службе в вооруженных силах или органах нацбезопасности.
При этом сохраняется полное запрещение гимна, флага, формы и национальной символики, а также публичных коммуникаций в отношении этих стран. Также остается в силе запрет прямой или опосредованной поддержки войны в Украине (включая символ "Z", соцсети, заявления).
Нейтральные атлеты могут получать медали и участвовать в церемониях, но результаты не учитываются в медальных зачетах.
Официальные сборные России и Беларуси до сих пор отстранены, турниры на территории стран-агрессорок не разрешаются.
Повторная проверка ранее отклоненных заявок обойдется в 2000 швейцарских франков, которые платит сам спортсмен/персонал.
Ранее мы сообщали, что бан России и Белоруссии в биатлоне окончательно продлили.