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Футбол 23 сентября 2026 · 08:15

"Реал" потерял одного из ключевых игроков: футболист получил серьезную травму

Полузащитник "Реала" получил серьезное повреждение голеностопа в мадридском дерби и не поможет своей сборной
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Реал" потерял одного из ключевых игроков: футболист получил серьезную травму
Федерико Вальверде (фото: ФК Реал Мадрид)
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Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде получил серьезную травму левой лодыжки во время мадридского дерби из "Атлетико". Повреждение оказалось столь серьезным, что футболист пропустит игровой цикл национальной сборной Уругвая.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на L'Équipe.

Что случилось с Вальверде?

Уругваец пострадал после жесткого подката полузащитника "Атлетико" Ли Кан Ина незадолго до перерыва. Несмотря на повреждения, Вальверде смог продолжить матч и отыграл его до финального свистка.

Впрочем, "Реал" потерпел поражение со счетом 1:2. В составе победителей отличились Алехандро Гримальдо с пенальти, а также Джонатан Дэвид. У "Реала" единственный мяч в активе Антонио Рюдигера.

Обзор матча "Атлетико" – "Реал" (видео: Megogo )

"Реал" подтвердил серьезную травму

После встречи мадридский клуб сообщил, что в Вальверде диагностировали "серьезную травму левой лодыжки". Футболист должен пройти дополнительные обследования для определения характера повреждения и сроков восстановления.

Впоследствии "Реал" подтвердил, что уругвайский хавбек получил растяжение третьей степени левого голеностопа. При этом мадридский клуб пока не называет конкретные сроки отсутствия своего капитана.

По информации L'Équipe, испанские источники рассматривают оптимистический сценарий, при котором Вальверде может вернуться примерно через три недели. В то же время, издание отмечает, что подобные повреждения обычно требуют более шести недель восстановления.

Ли Кан Ин мог получить красную карточку

Фол на Вальверде стал одним из самых обсуждаемых эпизодов дерби. По данным L'Équipe, Комитет технических арбитров Испании считает, что Ли Кан Ин за этот эпизод должен был быть удален из поля.

Вальверде из-за травмы не поможет сборной Уругвая во время ближайшего международного окна. Команда проведет два товарищеских матча: 24 сентября со сборной Японии, а 28-го – со сборной Южной Кореи.

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Теги: Реал Футбол
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