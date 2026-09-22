Крепость на 700 мест: дебютант баскетбольной Суперлиги выбрал домашнюю арену

Новичок элитного дивизиона БК "Хмельницкий" в первом матче сыграет против действующего чемпиона

"Хмельницкий" дебютирует в Суперлиге на домашней арене (Фото: bc_khmelnytskyi, Instagram)

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Дебютант баскетбольной Суперлиги БК "Хмельницкий" определился с домашней ареной на сезон-2026/27. Команда будет принимать соперников на площадке спорткомплекса УМВД в Хмельницком.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на basket.com.ua.

Детали арены и огненный старт сезона Домашние матчи хмельничане будут проводить в зале СК УМВД, трибуны которого вмещают 700 зрителей. Арена хорошо знакома местным фанатам благодаря футзальному клубу "Сокол". Новичок начнет дебютный сезон 2 октября матчем против действующего чемпиона – "Днепра". А 4 октября соперником "Хмельницкого" станет "Запорожье". Путь к элите Право дебютировать в Суперлиге подопечные главного тренера Анны Шлыковой завоевали по спортивному принципу, став победителями Высшей лиги сезона-2025/26. В финальной серии "Хмельницкий" одолел "ДиДиБао".