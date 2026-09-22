Фортеця на 700 місць: дебютант баскетбольної Суперліги обрав домашню арену

Дебютант баскетбольної Суперліги БК "Хмельницький" визначився з домашньою ареною на сезон-2026/27. Команда прийматиме суперників на майданчику спорткомплексу УМВС у Хмельницькому.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на basket.com.ua.
Домашні матчі хмельничани проводитимуть у залі СК УМВС, трибуни якого вміщують 700 глядачів. Арена добре знайома місцевим фанатам завдяки футзальному клубу "Сокіл".
Новачок розпочне дебютний сезон 2 жовтня матчем проти чинного чемпіона - "Дніпра". А 4 жовтня суперником "Хмельницького" стане "Запоріжжя".
Право дебютувати в Суперлізі підопічні головної тренерки Ганни Шликової вибороли за спортивним принципом, ставши переможцями Вищої ліги сезону-2025/26.
У фінальній серії "Хмельницький" здолав "ДіДіБао".
Раніше ми повідомляли, що лідер "Черкаських Мавп" продовжить кар'єру у Латвії.