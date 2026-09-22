Фортеця на 700 місць: дебютант баскетбольної Суперліги обрав домашню арену

Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.

21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.

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