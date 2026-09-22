rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 22 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Інше Зірку збірної України з біатлону нібито виключили зі складу: що сказали в федерації
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 22 вересня 2026 · 20:37

Зірку збірної України з біатлону нібито виключили зі складу: що сказали в федерації

В ФБУ наголосили, що двері до збірної для Валерії Дмитренко лишаються відкритими
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зірку збірної України з біатлону нібито виключили зі складу: що сказали в федерації
Валерія Дмитренко залишається в складі збірної (Фото: dmitrik_valeriia, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Федерація біатлону України офіційно спростувала чутки про виключення біатлоністки Валерії Дмитренко зі складу національної команди. Спортсменка пропустила збори через травму коліна, але зберігає можливість продовжити підготовку з командою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву ФБУ.

Реакція ФБУ та суть "конфлікту"

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про вилучення Дмитренко зі складу команди Б, що викликало роздратування самої біатлоністки, яка заявила про "викреслення". Втім, у федерації назвали ці дані неправдивими.

"Валерія дійсно пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров'я. Водночас спортсменка може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її стан дозволятиме це робити", - зазначили в Федерації біатлону.

Травма та календар підготовки

Проблеми зі здоров'ям виникли через серйозне ушкодження - у спортсменки розрив меніска, і їй потрібна відповідна медична операція. Через цю травму Дмитренко не виступить на чемпіонаті України в Сянках.

Подальші рішення щодо тренувань залежитимуть від її реабілітації та функціональної готовності. Варто зазначити, що Кубок світу-2026/27 розпочнеться 26 листопада у фінському Контіолахті.

Раніше ми повідомляли, що відомий спортивний журналіст Олександр Гливинський приєднався до лав ЗСУ.

Теги: Биатлон Збірна України
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Є перший півфіналіст: Чехія розбила Велику Британію в Кубку Біллі Джин Кінг Є перший півфіналіст: Чехія розбила Велику Британію в Кубку Біллі Джин Кінг Зрада скасовується: Жадсон спростував участь у матчі в Москві Зрада скасовується: Жадсон спростував участь у матчі в Москві Обрав Москву: легенда "Шахтаря" зіграє у пропагандистському матчі в РФ Обрав Москву: легенда "Шахтаря" зіграє у пропагандистському матчі в РФ
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер