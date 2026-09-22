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Футбол 22 вересня 2026 · 17:54

Обрав Москву: легенда "Шахтаря" зіграє у пропагандистському матчі в РФ

Автор переможного голу "гірників" в Кубку УЄФА погодився на шоу в країні-агресорці
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Обрав Москву: легенда "Шахтаря" зіграє у пропагандистському матчі в РФ
Жадсон (Фото: ФК "Шахтар")
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Колишній хавбек донецького "Шахтаря" Жадсон погодився зіграти у виставковому матчі в Москві. Бразилець візьме участь у прощальній грі Вагнера Лава з ЦСКА.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на анонс матчу від російського клубу.

Деталі пропагандистського шоу

Поєдинок заплановано на 26 вересня у Москві. Жадсон виступатиме за "команду друзів" екснападника ЦСКА Вагнера Лава. Серед учасників шоу також заявлені екс-капітан збірної Росії Гільєрме та ексгравець збірної Бразилії Ренато Аугусто.

Обрав Москву: легенда &quot;Шахтаря&quot; зіграє у пропагандистському матчі в РФОфіційний анонс від росіян

ФІФА та УЄФА ще у 2022-му році відсторонили клуби та збірні РФ від офіційних турнірів через війну проти України. Подібні виставкові заходи країна-агресор традиційно використовує для інформаційної легітимізації.

Кар'єра Жадсона та слава в Україні

Жадсон виступав за "гірників" у 2005–2012 роках і назавжди вписав своє ім'я в історію клубу. Саме бразильський півзахисник забив переможний гол у ворота "Вердера" у фіналі Кубка УЄФА-2009.

Також він є п'ятиразовим чемпіоном України, дворазовим переможцем Кубка України та володарем двох Суперкубків.

За збірну Бразилії він зіграв вісім матчів, в яких забив один гол. Жадсон також став переможцем Кубка конфедерацій-2013.

Раніше ми повідомляли, що легенда "Шахтаря" опинився за гратами у Бразилії.

Теги: Футбол Шахтар Російська Федерація
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