Фінал Кубка Девіса-2026: зіркові збірні отримали суперників у битві за титул

Чинний чемпіон Італія зіграє проти дебютанта цієї стадії турніру

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Завершилися всі поєдинки фіналу кваліфікації Кубка Девіса-2026, за підсумками яких визначилася вісімка найкращих збірних світу. Вирішальна частина турніру традиційно пройде в італійській Болоньї, де команди боротимуться за почесний трофей.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Хто з ким зіграє в чвертьфіналі 19–20 вересня відбулися вирішальні матчі відбору, за результатами яких право виступити у фінальній частині здобули вісім збірних: Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Південна Корея та Чехія. За підсумками жеребкування сформувалися такі чвертьфінальні пари Фіналу восьми: Італія – Південна Корея

Чехія – Канада

Велика Британія – Німеччина

Австрія – Іспанія Шлях учасників до вирішальної стадії Кожна з команд-учасниць продемонструвала яскравий теніс у кваліфікації: Італія як країна-господар та чинний чемпіон розпочне захист трофею проти Південної Кореї , яка вперше в історії пробилася до чвертьфіналу після перемоги над Індією.

як країна-господар та чинний чемпіон розпочне захист трофею проти , яка вперше в історії пробилася до чвертьфіналу після перемоги над Індією. Іспанія пройшла до фінальної вісімки завдяки перемозі над Чилі і зіграє проти Австрії , яка вдруге поспіль здолала кваліфікаційний бар'єр після вильоту Бельгії.

пройшла до фінальної вісімки завдяки перемозі над Чилі і зіграє проти , яка вдруге поспіль здолала кваліфікаційний бар'єр після вильоту Бельгії. Канада перемогла Францію і тепер зустрінеться з Чехією , яка вибила США та вийшла до фінального турніру вчетверте поспіль.

перемогла Францію і тепер зустрінеться з , яка вибила США та вийшла до фінального турніру вчетверте поспіль. Велика Британія пробилася до Фіналу восьми вперше з 2023 року, розгромивши Еквадор, а її суперником стане Німеччина, що пройшла Хорватію. Сам фінал Кубка Девіса-2026 відбудеться наприкінці осені: перший чвертьфінал заплановано на 24 листопада, а володар кубка визначиться у вирішальному матчі 29 листопада.