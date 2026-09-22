Фінал Кубка Девіса-2026: зіркові збірні отримали суперників у битві за титул

Завершилися всі поєдинки фіналу кваліфікації Кубка Девіса-2026, за підсумками яких визначилася вісімка найкращих збірних світу. Вирішальна частина турніру традиційно пройде в італійській Болоньї, де команди боротимуться за почесний трофей.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.
19–20 вересня відбулися вирішальні матчі відбору, за результатами яких право виступити у фінальній частині здобули вісім збірних: Австрія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Німеччина, Південна Корея та Чехія.
За підсумками жеребкування сформувалися такі чвертьфінальні пари Фіналу восьми:
Кожна з команд-учасниць продемонструвала яскравий теніс у кваліфікації:
Сам фінал Кубка Девіса-2026 відбудеться наприкінці осені: перший чвертьфінал заплановано на 24 листопада, а володар кубка визначиться у вирішальному матчі 29 листопада.
Раніше збірна України оголосила склад на фінал Кубка Біллі Джин Кінг без двох ключових тенісисток.