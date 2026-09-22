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Футбол 22 вересня 2026 · 09:55

"Імпонує підхід Мальдери": Левченко – про старт збірної України у Лізі націй

Експівзахисник національної збірної поділився думками про найближчі матчі команди
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Імпонує підхід Мальдери": Левченко – про старт збірної України у Лізі націй
Євген Левченко (фото: Instagram/elevchenko)
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Колишній футболіст збірної України та нідерландських "Спарти", "Віллем II" та "Гронінгена" Євген Левченко у єксклюзивному коментарі Sport RBC.UA поділився думками щодо перших матчів збірної України у Лізі націй УЄФА. Вже 25 вересня команда Андреа Мальдери зіграє проти Угорщини, а 28-го числа зустрінеться з Грузією.

Нові емоції допоможуть збірній України

Євген Левченко вважає, що для багатьох гравців національної збірної України зараз відкривається вікно можливостей, щоби зарекомендувати себе з найкращого боку. Експерт наголосив і на кадровій політиці нового тренерського штабу, який разом із молодими футболістами викликав до збірної гравців, які не користувалися популярністю у Сергія Реброва.

"Хотілося б, щоб почали добре. У нас новий тренер, новий підхід, нові емоції. Сподіваюся, що багато футболістів розуміють, наскільки це може бути крутий шанс для них зарекомендувати себе в найкращих традиціях. Мені здається, завжди круто бачити, коли є новий тренер, який дає можливість проявити себе як молодим футболістам, так і тим, які були списані колишнім коучем. Я вважаю, це дуже правильно", – сказав Євген Левченко.

Людяний підхід Мальдери

Водночас Євген Левченко з позитивного боку відзначив підхід Андреа Мальдери до справи та її ставлення до футболістів. У зв'язку з цим експерт очікує іншого характеру гри від збірної України порівняно з виступами під керівництвом попереднього тренерського штабу.

"Угорщина, Грузія, Північна Ірландія - серйозні суперники. Але в плані досвіду це чудові матчі. Якщо говорити глобально, то від цієї збірної я чекаю іншої гри, ніж була за попереднього головного тренера. В цілому, мені імпонує підхід Мальдери в плані того, як він спілкується, як він себе позиціонує. За усіма параметрами мені здається, що у цього тренера більш такий людяний підхід, ніж був за попереднього тренера", – резюмував Левченко.

Коли грає збірна України

У поточному ігровому циклі команда проведе чотири матчі. Спочатку українська команда зіграє дві виїзні гри, а потім два номінально домашні, які припадуть вже на початок жовтня. "Домашні" матчі збірна України проведе у Словаччині.

Календар збірної України у Лізі націй

  • 25.09.2026 Угорщина – Україна
  • 28.09.2026 Грузія – Україна
  • 02.10.2026 Україна – Північна Ірландія
  • 05.10.2026 Україна – Угорщина
Теги: Футбол Збірна України
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