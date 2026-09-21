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Футбол 21 вересня 2026 · 23:17

Хорватський тренер відмовив "Динамо": деталі перемовин

Екс-наставник "Динамо" Загреб не ризикнув їхати до Києва навіть попри аргументи від легенди
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Хорватський тренер відмовив "Динамо": деталі перемовин
Ненад Б'єліца (фото: Getty Images)
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Колишній наставник "Динамо" (Загреб) Ненад Б'єліца міг опинитися у київському "Динамо". Блогер Михайло Співаковський стверджує, що з фахівцем з цього приводу спілкувався ексфутболіст "Динамо" Огнен Вукоєвич, а також чинний капітан команди Андрій Ярмоленко.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на "ТаТоТаке".

Перемовини "Динамо" і Б'єліци

За словами Михайла Співаковського, 48-річний хорватський фахівець дійсно фігурував серед претендентів на посаду головного тренера "Динамо". Утім, контакт із тренером тримав не президент клубу, а менеджери нижчої ланки.

Згідно з гіпотезою блогера, із Б'єліцею спочатку спілкувався ексфутболіст киян Огнен Вукоєвич, а згодом за цю комунікацію відповідав вже нинішній капітан і рекордсмен клубу за кількістю голів в УПЛ – Андрій Ярмоленко.

"Якщо це правда, то це свідчить про те, що по-перше, Ярмоленко так чи інакше вже виконує, де-факто, функції спортивного директора. І це ж не перша історія, коли саме Ярмоленко зв'язується з гравцем або тренером від імені клубу", – сказав Співаковський.

Блогер зазначає, що Ярмоленко був контактною особою від "Динамо" в історії з переходом Максима Брагару з "Чорноморця", а також в перемовинах із Сергієм Кравченком на посаду головного тренера.

"У Б'єліци такий підхід міг би викликати якісь питання. Тобто, він не розуміє, чому з ним зв'язується і розмовляє про роботу чинний футболіст клубу, який хоче його взяти", – відзначив Співаковський.

Б'єліца відкинув роботу у Києві

Друга гіпотеза ведучого "ТаТоТаке" полягає у тому, що Б'єліца з 2024 року залишається без роботи. Тренер перебуває у легкій професійній депресії, але і не готовий очолювати нову команду посеред сезону.

"У будь-якому випадку, Ненада Б'єліци, як я розумію, у "Динамо" не буде", – констатував Співаковський.

Раніше ми розповідали, з чим пов'язані часті появи Олександра Шовковського та Олега Гусєва на останніх матчах "Динамо" в УПЛ.

Теги: Динамо УПЛ
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