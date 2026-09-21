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Футбол 21 вересня 2026 · 17:50

Шовковський зачастив на матчі "Динамо": що це може означати для Костюка

Чи розглядають у клубі повернення колишнього наставника
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Шовковський зачастив на матчі "Динамо": що це може означати для Костюка
Олександр Шовковський (фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi)
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Колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський останнім часом знову почав з'являтися на матчах киян. Його присутність на трибунах привернула увагу на тлі чуток про можливу зміну тренера команди.

Що насправді стоїть за несподіваними візитами та чи є у Шовковського шанс повернутися до керування командою – повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на YouTube-канал BurBuzz.

Прихований сенс появ Шовковського

На тлі певних обговорень навколо результатів команди, на матчах "Динамо" став регулярно з'являтися колишній головний тренер Олександр Шовковський – разом зі своїм колишнім асистентом Олегом Гусєвим.

У футбольних колах почали припускати, що таким чином фахівець нібито намагається нагадати про себе та знову запропонувати свою кандидатуру керівництву.

Чи є шанси на повернення

Втім, футбольний інсайдер Ігор Бурбас стверджує, що на даний момент у клубі не розглядають варіант із поверненням Олександра Шовковського та його тренерського штабу.

"За моєю інформацією, в Шовковського немає шансів на камбек на тренерську позицію в "Динамо". У клубі не розглядають, в принципі, його повернення", – заявив Бурбас на власному YouTube-каналі.

За інформацією інсайдера, нинішній наставник Ігор Костюк продовжить працювати з командою, адже керівництво вирішило не поспішати з кадровими змінами та довіритися поточниму штабу, який готує колектив до наступних поєдинків сезону.

Нагадаємо, що Костюк очолив першу команду "Динамо" саме після відходу Шовковського. Спочатку він виконував обов'язки, а 17 грудня 2025 року став повноцінним головним тренером.

Свій останній матч перед міжнародною паузою кияни провели проти "Зорі" в межах 7-го туру УПЛ. "Динамо" перемогло 2:0 та закріпилося на четвертому місце в турнірній таблиці, маючи 13 очок після шести проведених матчів.

Раніше ми повідомили, що НАБУ відкрило справу проти Шовковського за вимагання грошей.

Теги: Динамо УПЛ Футбол
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