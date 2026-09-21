Воротар-герой та дубль від аутсайдера: символічна збірна 7-го туру УПЛ за версією Sport RBC.UA

Позаду всі вісім матчів сьомого туру Української Прем’єр-ліги сезону-2026/2027. Тур розтягнувся на три дні та подарував одразу кілька пам’ятних подій, а редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру.
"Полісся" мінімально перемогло "Кривбас" завдяки пенальті Ігоря Краснопіра, "Динамо” у другому таймі дотиснуло "Зорю", а "Лівий Берег" здобув свою першу перемогу в сезоні, обігравши "Епіцентр".
У неділю "Кудрівка" та "Колос" влаштували результативну перестрілку, яка завершилася перемогою ковалівців 3:2. "Карпати" та "Верес" зіграли внічию 1:1, а "Шахтар" упевнено розібрався з ЛНЗ – 3:0.
Однак головною подією стартового матчу туру став гол, який навряд чи скоро забудуть уболівальники УПЛ. Голкіпер "Оболоні" Назарій Федорівський у компенсований час пішов до чужого штрафного на подачу кутового та ударом головою врятував свою команду від поразки в Одесі. Це лише другий в історії елітного дивізіону України гол воротаря не з пенальті.
Результати матчівв 7-го туру УПЛ (інфографіка: Sport RBC.UA)
За підсумком цих матчів редакція Sport RBC.UA традиційно склала свою символічну збірну туру. До опитування цього разу долучилися Данило Вереітін, Микита Малюгін, Андрій Костенко та Кирило Круторогов.
Данило Вереітін
Микита Малюгін
Андрій Костенко
Кирило Круторогов
Євген Смирний (фото: Instagram/zheka_smyrnyi)
Гравцем туру за підсумками цього опитування можна визнати Євгенія Смирного, якого усі респонденти включили у свою символічну збірну. У звітному турі Євген оформив дубль у ворота "Колоса". І хоча це його команді не допомогло (поразка 2:3), виступ 28-річного півзахисника вийшов достатньо яскравим.
Після 7 турів УПЛ бомбардирські перегони очолив Ігор Краснопір. Нападник "Полісся" забив переможний м'яч своєї команди у ворота "Кривбасу" і таким чином оформив своє вже п'яте взяття воріт у поточному чемпіонаті.
Після 7 турів у турнірній таблиці "Полісся" та "Шахтар" мають рівну кількість балів і ділять перше місце. "Карпати" посідають третє місце, а "Динамо" наразі четверте. Найгірше справи йдуть у "Оболоні" та "Кудрівки".
Турнірна таблиця УПЛ (фото: УПЛ)
Наступний тур УПЛ відбудеться 10-11 жовтня, після майже тритижневої паузи на матчі національних збірних.