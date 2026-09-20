Україна всуху програла Румунії та вилетіла з Євро-2026 з волейболу

Збірна України з волейболу завершила свої виступи на чемпіонаті Європи-2026. У матчі 1/8 фіналу "синьо-жовті" у трьох сетах поступилися команді Румунії та вибули з подальшої боротьби за трофей.

Волейбол. Євро-2026. 1/8 фіналу

Україна – Румунія – 0:3 (22:25, 19:25, 28:30)

Невдалий старт та втрата ініціативи

У матчі 1/8 фіналу континентальної першості збірна України вважалася беззаперечним фаворитом. Наша команда пробилася до плей-офф з другого місця у групі B, здобувши чотири перемоги у п'яти поєдинках. Своєю чергою, збірна Румунії посіла третю сходинку в групі D.

Проте стартові хвилини протистояння навиліт показали перевагу суперника. У першій партії румуни одразу захопили ініціативу. Українці намагалися переломити хід подій на початку та в середині сету, але зробити цього не вдалося. У підсумку стартовий відрізок залишився за румунами - 25:22.

Драматична розв'язка та виліт у третьому сеті

У другій партії після активного старту суперників українці перехопили ініціативу та вирвалися вперед із відривом у три очки. Проте Румунія видала потужну серію результативних розіграшів і впевнено довела партію до перемоги – 25:19.

Найдраматичнішим видався третій сет, у якому збірна України потужно відіграла в середині та лідирувала з різницею в чотири очки. На жаль, наприкінці партії суперники зуміли перевести гру в серію "більше-менше", де вдалішими виявилися румуни – 30:28.

Збірна України вилітає з турніру, тоді як Румунія вдруге поспіль пробилася до вісімки найкращих команд Європи.