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Інше 20 вересня 2026 · 12:28

Куба пробилася на Олімпіаду-2028 після драматичної битви: хто вже здобув путівки у волейболі

Латиноамериканці повернулися на Ігри вперше за 12 років
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Куба пробилася на Олімпіаду-2028 після драматичної битви: хто вже здобув путівки у волейболі
Збірна Куби з волейболу (фото: volleyballworld.com)
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Чоловіча збірна Куби з волейболу стала третім офіційним учасником Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі. Команда продемонструвала характер у вирішальному протистоянні кваліфікаційного турніру та гарантувала собі пряму путівку на головний спортивний форум.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Драматичний фінал у Канаді

Олімпійський відбірковий турнір конфедерації NORCECA проходив 18-19 вересня у канадському Монктоні. За єдину путівку від регіону боролися Куба, Канада, Домініканська Республіка та Мексика.

У півфіналі Куба перемогла Домініканську Республіку з рахунком 3:0 (32:30, 25:19, 25:15). Особливо напруженою стала перша партія, в якій кубинці відіграли шість сетпойнтів суперника.

Канада у другому півфіналі впевнено обіграла Мексику – 3:0 (25:21, 25:18, 25:13).

У фіналі господарі майданчика не змогли скористатися перевагою рідних трибун. Куба виграла перші два сети – 25:21 та 25:23. Канадці відповіли у третій партії, в якій зуміли втримати мінімальну перевагу та скоротити відставання – 25:23. Однак у четвертому сеті кубинці знову перехопили ініціативу та завершили партію на свою користь – 25:22. Підсумковий рахунок фіналу – 3:1 на користь Куби.

Повернення через 12 років

Перемога у фіналі забезпечила Кубі єдину путівку від олімпійського відбору NORCECA та восьму в історії участь у чоловічому волейбольному турнірі Олімпіади.

Востаннє кубинці виступали на Іграх у 2016 році в Ріо-де-Жанейро. Найвищим досягненням збірної на Олімпіаді залишається бронзова медаль, здобута у 1976 році в Монреалі.

Оскільки США автоматично кваліфікувалися на Олімпіаду-2028 як господарі змагань, від NORCECA розігрувалася лише одна ліцензія.

Хто вже має путівки на Ігри

Станом на 20 вересня путівки на Олімпіаду-2028 у чоловічому волейболі вже мають:

  • США – господарі Олімпіади-2028
  • Японія – чемпіони Азії-2026
  • Куба – переможці відбору NORCECA

Наступні континентальні чемпіони отримають путівки 20 вересня у Південній Америці, 25 вересня в Африці та 26 вересня в Європі.

Ще шість ліцензій розіграють у 2027 та 2028 роках. Три путівки отримають найкращі команди чемпіонату світу-2027, а ще три – збірні з найвищими позиціями у світовому рейтингу після завершення Ліги націй-2028.

Зазначимо, що вже 20 вересня збірна України розпочне плей-офф Євро-2026 матчем першого раунду проти Румунії.

Теги: Волейбол
Головні матчі
Серія А 20 вересня 13:30
Фіорентина - : - Наполі
УПЛ 20 вересня 15:30
Карпати - : - Верес
Євро-2026 20 вересня 16:00
Україна - : - Румунія
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