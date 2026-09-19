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Футбол 19 вересня 2026 · 21:43

Бій за перше місце: "Рома" та "Інтер" провели яскравий матч в Серії А

На двох суперники забили чотири голи
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Бій за перше місце: "Рома" та "Інтер" провели яскравий матч в Серії А
Лідер "Роми" Доніелл Мален цього разу не забив (фото: Getty Images)
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У 5-му турі Серії А зійшлися два лідери чемпіонату: "Рома" на "Стадіо Олімпіко" приймала "Інтер". Матч виправдав усі очікування: римляни вели в рахунку з різницею в два м'ячі,

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу "Рома" – "Інтер"

Команда Джанп'єро Гасперіні змогла забити швидкий гол: на 6-й хвилині відзначився Куадіо Коне. Французу вдалося повторити цей номер вже за півгодини: передача від Джанлуки Манчіні вивела Коне на зручну позицію для удару, а голкіпер "Інтера" Хосеп Мартінес нічим не зміг допомогти своїй команді – 2:0 на користь "Роми".

Крістіан Ківу зрозумів, що команда потребує змін і у перерві провів серйозну розмову зі своїми підопічними. Її ефект "Інтер" продемонстрував вже за лічені секунди після поновлення матчу: передачею від Маркуса Тюрама скористався лідер "нерра-адзуррі" Лаутаро Мартінес. Зупинити його не змогли ані захисники "Роми", ані голкіпер Міле Свілар.

Вдруге Лаутаро Мартінеса оборона "Роми" прогавила вже на 79-й хвилині, коли він в дотик поклав другий м'яч у ворота господарів. У "Роми" було чимало моментів аби вирішити питання перемоги у домашньому матчі, однак реалізувати свої шанси представники Вічного міста так і не змогли. Натомість, вирвати перемогу міг й "Інтер", але гостям не щастило в завершальній стадії атак.

Таким чином, чинні лідери Серії А зберегли свої позиції. І "Інтер", і "Рома" мають по 13 очок в активі. Римський клуб має кращу різницю забитих і пропущених м'ячів: 14-3 проти 15-8.

Серія А. 5-й тур

Рома – Інтер – 2:2

Голи: К.Коне, 6, 37; – Л.Мартінес, 46, 79.

Наступні матчі Серії А

Після міжнародоної паузи "Рома" в гостях зіграє з "Комо". Цей матч заплановано на 11 жовтня.

"Інтер" у наступному турі зустрінеться з "Пармою". Ця гра відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" 10 жовтня.

Раніше стало відомо про тренерські перестанови у "Болоньї": Артем Довбик отримав нового тренера і повернувся до тренувань після травми.

Теги: Рома Футбол
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Ліга 1 19 вересня 21:45
Ліон - : - Ренн
Ла Ліга 19 вересня 22:00
Севілья - : - Барселона
Серія А 20 вересня 13:30
Фіорентина - : - Наполі
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