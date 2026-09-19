Понад 2 мільйони: Олійникова витратить призові з US Open на допомогу ЗСУ

41-й номер світового рейтингу WTA Олександра Олійникова віддасть частину призових за US Open на потреби Збройних Сил України. Загальна сума,яку тенісистка пожертвує військовим цього разу становить 2 мільйони та 400 тисяч гривень.

Скільки коштів Олійникова віддасть на ЗСУ

Українська тенісистка розповіла, що частину з призових, отриманих за виступ на US Open передасть на потреби Батальйону безпілотних систем “Спалах” 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Олійникова відзначила, що давно підтримує саме цей підрозділ.

Як повідомила спортсменка, 2 мільйони гривень підуть на придбання необхідного батальйону обладнання та комплектуючих. Ще 400 тисяч гривень будуть спрямовані на придбання та передачу мікроавтобусу Mercedes.

"Цей рік – для мене перший повноцінний сезон у WTA-турі, де є і суттєві призові, і міжнародна увага, яка дозволяє не лише донатити власні кошти, а й залучати пожертви з-за кордону. Разом із тим, що ми передаємо зараз, за 2026 рік ми надали нашим підшефним підрозділам підтримки приблизно на 150 тисяч євро. І рік ще не закінчився", – розповіла Олійникова.

Скільки загалом Олійникова заробила на US Open

Як зазначає видання BTU, Олійникова, діставшись до другого кола US Open в одиночному розряді та зігравши один матч у парному, заробила 207 500 доларів призових.

В одиночному розряді US Open Олійникову зупинила представниця Філіппін Александра Еала. Матч тривав два сети – 6:1, 6:4 на користь Еали. У першому ж колі українка впоралася із американкою Різ Брантмайер – 6:4, 6:4.