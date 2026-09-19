Несподіванка вікенду: "Брайтон" відсвяткував клубний ювілей перемогою над "Арсеналом"

В матчі 5-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Брайтон" на своєму полі переміг лондонський "Арсенал". Зустріч завершилася із рахунком 3:0. Символічно, що цю перемогу господарі одержали в день святкування свого ювілею – "Брайтону" виповнилося 125 років.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Хід матчу "Брайтон" – "Арсенал"

У першому таймі господарі забили у ворота суперника два м'ячі. На 31-й хвилині Харалампос Костулас асистував Паскалю Гроссу і той з рикошетом від стійки уразив ворота Давида Раї.

Другий м'яч "гарматники" пропустили під завісу першого тайму. Цього разу Костулас вирішив не асистувати, а завдати удару з дальньої дистанції – 2:0.

На початку другого тайму "Арсенал" пропустив втретє: подачу з кутового замкнув Андрес Чема. Чинний чемпіон Англії у підсумку так і не зміг знайти ключ до воріт суперника і зазнав розгромної поразки.

"Брайтон" переміг із рахунком 3:0 – і це найкращий подарунок власним вболівальникам на 125-річчя клубу.

Англійська Прем'єр-ліга. 5-й тур

"Брайтон" – "Арсенал" – 3:0

Голи: Гросс, 31; Костулас, 45; Чема, 57.

Турнірна таблиця АПЛ

Ця перемога дозволила "Брайтону" піднятися на третю сходинку турнірної таблиці. В п'яти матчах команда набрала 10 очок. Єдиної поразки "Брайтон" зазнав у другому турі, поступившись "Челсі" (3:4).

"Арсенал" до цього матчу йшов без поразок, набравши 12 очок. Поразкою прямого конкурента в боротьбі за перше місце у таблиці може скористатися "Манчестер Сіті", який у неділю зіграє із "Сандерлендом".