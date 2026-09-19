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Інше 19 вересня 2026 · 14:49

Неймовірний фінал: "Сокіл" вирвав перемогу в Кубку України над "Кременчуком"

Кияни в третій раз стали володарями цього трофею
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Неймовірний фінал: "Сокіл" вирвав перемогу в Кубку України над "Кременчуком"
"Сокіл" першим в Україні виграв Кубок тричі (Фото: hcsokil, Instagram)
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Київський "Сокіл" переміг "Кременчук" у фіналі Кубка України. Столичний клуб зміг вирвати перемогу у важкому для себе матчі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Кубок України з хокею. Фінал

"Кременчук" - "Сокіл" - 5:6 (1:3, 4:1, 0:2)
Шайби: 08:14 Кривошапкін (Матусевич) - 1:0, 11:27 Чердак (Мазур, Полоницький) - 1:1, 11:42 Тимченко (Бородай, Захаров) - 1:2, 19:33 Захаров (Бородай, Полоницький) - 1:3, 28:58 Абаджян - 2:3, 32:33 Кругляков (Кривошапкін) - 3:3, 33:222 Малік (Поліщук) - 4:3, 35:33 Геворкян (Андрущенко) - 5:3, 39:10 Захаров (Бородай, Ратушний) - 5:4, 42:34 Тищенко (Горлушко) - 5:5, 45:38 Олійник (Янішевський) - 5:6.

Перебіг гри

"Сокіл" впевнено почав матч, вигравши перший період з рахунком 3:1 - хоча саме господарі відкрили рахунок в матчі. Проте в другому періоді столичний клуб відверто провалився, поступившись 1:4.

В підсумку на вирішальний третій період команди виходили за рахунку 5:4 на користь "Кременчука". Проте в заключній 20-хвилинці "Сокіл" зміг дотиснути суперника та переміг 6:5.

Історичний контекст

Таким чином "Сокіл" помстився за минулорічну поразку від "Кременчука" у фіналі. В 2025-му році кияни поступились із рахунком 0:6. Таким чином, "Кременчук" лишається дворазовим володарем Кубка.

А от "Сокіл" став першим в історії України триразовим переможцем турніру. Раніше кияни брали трофей у 2007-му і 2022-му роках.

Раніше ми розповідали, як "Сокіл" та "Кременчук" подолали суперників на шляху до фіналу.

Теги: Хокей Кубок України Сокол
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