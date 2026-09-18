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Інше 18 вересня 2026 · 22:17

"Сокіл" і "Кременчук" розгромили суперників і розіграють Кубок України з хокею

Визначилися фіналісти престижного національного турніру імені Анатолія Хорозова
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Сокіл" і "Кременчук" розгромили суперників і розіграють Кубок України з хокею
Матч "Сокола" проти "Шершнів" (фото: ФХУ)
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У п'ятницю, 18 вересня, визначилися обидва учасники вирішального матчу за Кубок України з хокею-2026 імені Анатолія Хорозова. У фінальному протистоянні за трофей битимуться київський "Сокіл" та "Кременчук".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результати турніру.

Розгроми від "Сокола"

Першим фіналістом турніру став київський "Сокіл". Столичний колектив без особливих проблем удруге здолав "Богуславських Шершнів" із рахунком 7:2.

Долю поєдинку кияни вирішили ще у першому періоді, закинувши три безвідповідні шайби. Надалі "Сокіл" лише зміцнював перевагу, дозволивши супернику відповісти лише двома шайбами престижу.

Нагадаємо, що в першому матчі суперників "Сокіл" мав ще більшу перевагу – 10:1

Перестрілка "Кременчука" та "Одещини"

Другу путівку до фіналу виборов "Кременчук", який у надрезультативному поєдинку розібрався з "Одещиною" (7:4).

Справжньою окрасою матчу став другий період, у якому команди на двох закинули вісім шайб. "Одещина" двічі скорочувала відставання до мінімуму, проте "Кременчук" завдяки вдалій грі в більшості та ударній кінцівці зняв усі питання щодо переможця.

У цій групі грали три команди. Окрім "Одещини", "Кременчук" також здолав херсонський "Дніпро" (9:2). А поєдинок "Одещина" – "Дніпро" завершився з рахунком 5:4 на користь хокеїстів Одещини.

Коли і де відбудеться фінал

Вирішальна битва за Кубок України між "Соколом" та "Кременчуком" відбудеться вже в суботу, 19 вересня на кременчуцькій арені "Айсберг". Початок зустрічі – о 12:00.

Кубок України: що відомо про турнір

Кубок України з хокею – другий за значущістю національний турнір серед хокейних клубів країни. З 2022 року змагання офіційно носять ім'я Анатолія Хорозова – першого президента Федерації хокею України та єдиного українця, включеного до Залу слави IIHF (його портрет зображено на 30-кілограмовій чаші трофею).

Вперше турнір відбувся у березні 2007 року за участю 6 команд. Першим володарем трофею став київський "Сокіл", який у фіналі переграв броварський "Беркут" (7:3).

Другий розіграш Кубка відбувся лише через 14 років – у січні 2022 року. Переможцем знову став "Сокіл", який у фінальній грі здолав ХК "Кременчук" (4:1).

Усі фінали Кубка України:

  • 2007. "Сокіл" (Київ) – "Беркут" (Бровари) – 7:3
  • 2022. "Сокіл" (Київ) – "Кременчук" – 4:1
  • 2023. "Кременчук" – "Сокіл" (Київ) – 4:3
  • 2024. "Шторм" (Одеса) – "Тризуб" (Київ) – 6:0
  • 2025. "Кременчук" – "Сокіл" (Київ) – 6:0

Наразі найтитулованішими клубами турніру є "Сокіл" та "Кременчук", які здобували Кубок по 2 рази. Тепер один із суперників стане триразовим володарем трофею.

Раніше ми розповідали про розклад матчів збірної України на ЧС-2027 з хокею.

Теги: Хокей Кубок України Сокол Кременчук
Головні матчі
АПЛ 18 вересня 22:00
Брентфорд - : - Челсі
Ла Ліга 18 вересня 22:00
Еспаньйол - : - Ельче
МЛС 19 вересня 02:30
Нью-Йорк Сіті - : - Нью-Йорк Ред Буллс
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