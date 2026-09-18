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Футбол 18 вересня 2026 · 17:52

Воротар УПЛ повторив подвиг Трубіна: неймовірний порятунок у грі "Чорноморець" – "Оболонь" (відео)

Голкіпер "пивоварів" забив головою на останніх секундах матчу в Одесі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Воротар УПЛ повторив подвиг Трубіна: неймовірний порятунок у грі "Чорноморець" – "Оболонь" (відео)
Назарій Федорівський у матчі з "Чорноморцем" (фото: УПЛ)
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Одеському "Чорноморцю" та київській "Оболоні" знадобилося кілька вимушених пауз через повітряні тривоги, щоб завершити матч 7-го туру української Прем’єр-ліги. Поєдинок в Одесі завершився драматичною нічиєю завдяки неймовірному епізоду на останніх хвилинах гри.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ. 7-й тур

"Чорноморець" – "Оболонь" – 1:1

Голи: Попов, 37, з пенальті – Федорівський, 90+2

Драма з тривогами та пенальті

Старт зустрічі переносився через повітряну тривогу в Одесі, після чого арбітр змушений був ще кілька разів забирати команди до укриття. Найдовша пауза сталася якраз перед тим, як одесити вибороли право на 11-метровий удар.

Оговтавшись від вимушених зупинок, Попов впевнено розвів м'яч і воротаря по різних кутах, забезпечивши "Чорноморцю" перевагу перед перервою.

Подвиг Федорівського

На останніх секундах компенсованого часу "Оболонь" виборонила право на кутовий. До штрафного майданчика господарів прибіг воротар "пивоварів" Назарій Федорівський, який точним ударом головою замкнув подачу та зрівняв рахунок на 90+2-й хвилині – 1:1.

Федорівський став лише другим воротарем в історії УПЛ, якому вдалося відзначитися голом з гри. Першим подібне досягнення у 2010 році встановив Євген Боровик, який також забив головою після розіграшу кутового у поєдинку "Кривбаса" та "Арсенала".

Цей епізод також нагадав історичний гол Анатолія Трубіна у ворота "Реала" у матчі минулого розіграшу Ліги чемпіонів.

Після 7 турів "Чорноморець" посідає 12-те місце в турнірній таблиці із 5 очками, тоді як "Оболонь" розмістилася на 14-му рядку, маючи в своєму доробку 4 бали.

Раніше Sport RBC.UA підготував вичерпне прев'ю 7-го туру української Прем'єр-ліги.

Теги: Футбол УПЛ Черноморец Оболонь
Головні матчі
УПЛ 18 вересня 13:00
Чорноморець - : - Оболонь
УПЛ 18 вересня 15:30
Полісся - : - Кривбас
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