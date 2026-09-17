"Сокіл" розтрощив "Шершнів" у матчі Кубка України

"Шершні" невдало розпочали виступи у Кубку України-2026 імені Анатолія Хорозова. У дебютному матчі групового етапу команда зазнала розгромної поразки від "Сокола" – 1:10.

"Сокіл" забив п'ять шайб у першому періоді

Господарі зустрічі фактично вирішили долю матчу вже у стартовій двадцятихвилинці. «Сокіл» чотири рази вразив ворота «Шершнів» у більшості, а загалом за перший період закинув п'ять шайб.

Рахунок на 3-й хвилині відкрив Кальсін, після чого відзначилися Чердак та Мазур. До завершення періоду ще по шайбі закинули Бородай і Мазур – 5:0.

У другій третині "Шершням" вдалося скоротити відставання. На 26-й хвилині Шевченко реалізував більшість після передачі Лєснікова та зробив рахунок 1:5.

Втім, розвинути цей успіх команді не вдалося. "Сокіл" відповів двома голами Чердака та Бородая і перед останнім періодом вів уже з перевагою у шість шайб — 7:1.

Третій період довершив розгром

В останній двадцятихвилинці "Сокіл" продовжив контролювати гру та ще тричі відправив шайбу у ворота суперника. Відзначилися Тіщенко, Сидоренко та Мазур, для якого це була вже третя шайба у матчі. У підсумку "Сокіл" переміг "Шершнів" з рахунком 10:1.

Сокіл – Шершні – 10:1 (5:0, 2:1, 3:0)

Шайби: Кальсін (Бородай, Ратушний, більш.), 02:33 – 1:0; Чердак (Олійник, більш.), 04:12 – 2:0; Мазур (Олійник, Толстушко, більш.) – 3:0; Бородай (Сидоренко, Захаров), 10:07 – 4:0; Мазур (Олійник, Чердак), 15:05 – 5:0; Шевченко (Лєсніков, більш.), 25:02 – 5:1; Чердак (більш.), 32:41 – 6:1; Бородай (Чердак, Янішевський), 36:23 – 7:1; Тіщенко (Кальсін, Толстушко, більш.), 50:14 – 8:1; Сидоренко (Олійник, Мазур), 53:15 – 9:1; Мазур (Сидоренко, Олійник), 56:59 – 10:1.

Свій другий матч у межах групового етапу Кубка України-2026 «Сокіл» та "Шершні" проведуть 18 вересня. Початок зустрічі запланований на 12:00.

Турнірна таблиця Кубка України

"Сокіл" та "Шершні" грають у групі В. У групі А в Кубку Україні-2026 грають "Кременчук", "Одещина" і херсонський "Дніпро". У фіналі зіграють переможці обох груп.