Гучне повернення в УПЛ: скандальний екс-форвард "Динамо" підписав контракт із новим клубом

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу луганського клубу .

Де блукав Родрігеш

Умови угоди між "Зорею" та Жерсоном не розголошуються, однак відомо, що футболіст виступатиме під 7-м номером.

Родрігеш перебував на контракті в київському "Динамо" з 2019 по 2025 рік, здобувши з киянами титул чемпіона України, Кубок та два Суперкубки країни. Загалом за київський клуб він провів 53 матчі, відзначившись 9 голами та 4 асистами.

Період виступів легіонера в Києві запам'ятався не лише ігровими здобутками, а й численними скандалами поза полем, через які гравець регулярно відправлявся в оренди. У його кар'єрі були виступи за французький "Труа", турецькі "Еюпспор" та "Сівасспор", словацький "Слован", а також клуби з Саудівської Аравії, Китаю та Таїланду.

Дебют проти "Динамо"

Останньою командою Жерсона був північномакедонський "Вардар", за який у поточному сезоні він встиг відіграти 2 матчі та віддав 1 результативну передачу. Також нападник є досвідченим збірником – у його активі 72 поєдинки та 23 голи за національну команду Люксембургу.

Наразі команда Віктора Скрипника посідає 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. Символічно, що дебют Родрігеша може відбутися вже 19 вересня, коли луганці зіграють саме проти київського "Динамо".