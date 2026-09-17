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Футбол 17 вересня 2026 · 15:19

Гучне повернення в УПЛ: скандальний екс-форвард "Динамо" підписав контракт із новим клубом

Жерсон Родрігеш підсилив луганську "Зорю"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Гучне повернення в УПЛ: скандальний екс-форвард "Динамо" підписав контракт із новим клубом
Жерсон Родрігеш у складі "Динамо" (фото: ФК "Динамо")
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Луганська "Зоря" офіційно оголосила про підписання 31-річного нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеша. Гравець, відомий своїми виступами за київське "Динамо", дістався луганському клубу безкоштовно.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу луганського клубу.

Де блукав Родрігеш

Умови угоди між "Зорею" та Жерсоном не розголошуються, однак відомо, що футболіст виступатиме під 7-м номером.

Родрігеш перебував на контракті в київському "Динамо" з 2019 по 2025 рік, здобувши з киянами титул чемпіона України, Кубок та два Суперкубки країни. Загалом за київський клуб він провів 53 матчі, відзначившись 9 голами та 4 асистами.

Період виступів легіонера в Києві запам'ятався не лише ігровими здобутками, а й численними скандалами поза полем, через які гравець регулярно відправлявся в оренди. У його кар'єрі були виступи за французький "Труа", турецькі "Еюпспор" та "Сівасспор", словацький "Слован", а також клуби з Саудівської Аравії, Китаю та Таїланду.

Гучне повернення в УПЛ: скандальний екс-форвард &quot;Динамо&quot; підписав контракт із новим клубом

Дебют проти "Динамо"

Останньою командою Жерсона був північномакедонський "Вардар", за який у поточному сезоні він встиг відіграти 2 матчі та віддав 1 результативну передачу. Також нападник є досвідченим збірником – у його активі 72 поєдинки та 23 голи за національну команду Люксембургу.

Наразі команда Віктора Скрипника посідає 8-ме місце в турнірній таблиці УПЛ. Символічно, що дебют Родрігеша може відбутися вже 19 вересня, коли луганці зіграють саме проти київського "Динамо".

Раніше ми повідомили, що в УПЛ планують глобальні зміни з наступного сезону.

Теги: Футбол УПЛ Зоря Динамо
Головні матчі
Кубок України 17 вересня 15:00
Вільхівці - : - Шахтар
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Борнмут
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