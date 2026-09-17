Громкое возвращение в УПЛ: скандальный экс-форвард "Динамо" подписал контракт с новым клубом

Луганская "Заря" официально объявила о подписании 31-летнего нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеша. Игрок, известный своими выступлениями за киевское "Динамо", достался луганскому клубу бесплатно.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу луганского клуба.
Условия соглашения между "Зарей" и Жерсоном не разглашаются, однако известно, что футболист будет выступать под 7-м номером.
Родригеш находился на контракте с киевским "Динамо" с 2019 по 2025 год, завоевав вместе с киевлянами титул чемпиона Украины, Кубок и два Суперкубка страны. Всего за киевский клуб он провел 53 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.
Период выступлений легионера в Киеве запомнился не только игровыми достижениями, но и многочисленными скандалами за пределами поля, из-за которых игрок регулярно отправлялся в аренды. В его карьере были выступления за французский "Труа", турецкие "Эюпспор" и "Сивасспор", словацкий "Слован", а также клубы из Саудовской Аравии, Китая и Таиланда.
Последней командой Жерсона был северомакедонский "Вардар", за который в текущем сезоне он успел отыграть 2 матча и отдал 1 результативную передачу. Также нападающий является опытным сборником – в его активе 72 поединка и 23 гола за национальную команду Люксембурга.
Сейчас команда Виктора Скрипника занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ. Символично, что дебют Родригеша может состояться уже 19 сентября, когда луганчане сыграют именно против киевского "Динамо".
Ранее мы сообщили, что в УПЛ планируют глобальные изменения со следующего сезона.