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Футбол 17 сентября 2026 · 15:19

Громкое возвращение в УПЛ: скандальный экс-форвард "Динамо" подписал контракт с новым клубом

Жерсон Родригеш усилил луганскую "Зарю"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Громкое возвращение в УПЛ: скандальный экс-форвард "Динамо" подписал контракт с новым клубом
Жерсон Родригеш в составе "Динамо" (фото: ФК "Динамо")
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Луганская "Заря" официально объявила о подписании 31-летнего нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеша. Игрок, известный своими выступлениями за киевское "Динамо", достался луганскому клубу бесплатно.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу луганского клуба.

Где пропадал Родригеш

Условия соглашения между "Зарей" и Жерсоном не разглашаются, однако известно, что футболист будет выступать под 7-м номером.

Родригеш находился на контракте с киевским "Динамо" с 2019 по 2025 год, завоевав вместе с киевлянами титул чемпиона Украины, Кубок и два Суперкубка страны. Всего за киевский клуб он провел 53 матча, отметившись 9 голами и 4 ассистами.

Период выступлений легионера в Киеве запомнился не только игровыми достижениями, но и многочисленными скандалами за пределами поля, из-за которых игрок регулярно отправлялся в аренды. В его карьере были выступления за французский "Труа", турецкие "Эюпспор" и "Сивасспор", словацкий "Слован", а также клубы из Саудовской Аравии, Китая и Таиланда.

Громкое возвращение в УПЛ: скандальный экс-форвард &quot;Динамо&quot; подписал контракт с новым клубом

Дебют против "Динамо"

Последней командой Жерсона был северомакедонский "Вардар", за который в текущем сезоне он успел отыграть 2 матча и отдал 1 результативную передачу. Также нападающий является опытным сборником – в его активе 72 поединка и 23 гола за национальную команду Люксембурга.

Сейчас команда Виктора Скрипника занимает 8 место в турнирной таблице УПЛ. Символично, что дебют Родригеша может состояться уже 19 сентября, когда луганчане сыграют именно против киевского "Динамо".

Ранее мы сообщили, что в УПЛ планируют глобальные изменения со следующего сезона.

Теги: Футбол УПЛ Заря Динамо
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Кубок Украины 17 сентября 15:00
Вильховцы - : - Шахтер
Лига Европы 17 сентября 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Лига Европы 17 сентября 22:00
Реал Сосьедад - : - Борнмут
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