Звезда украинского плавания Романчук получил важную должность в НОК: кто вошел в его команду

Известный украинский пловец Михаил Романчук занял ответственный руководящий пост в Национальном олимпийском комитете Украины. Во время второго заседания обновленной Комиссии атлетов был утвержден новый руководящий состав.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины .

Новый этап в карьере и амбициозные цели

Согласно решению заседания, Михаил Романчук будет возглавлять Комиссию атлетов НОК Украины в течение 2026-2030 годов. Его заместительницей избрали представительницу артистического плавания Марту Федину.

"Благодарю всех членов Комиссии за поддержку и готовность работать как единая команда. Впереди - большая ответственность и еще большее количество задач. Хочу, чтобы Комиссия была площадкой, где голос атлетов имеет реальную силу, и где идеи превращаются в конкретные решения и изменения", - отметил Романчук в своих соцсетях.

Комиссия атлетов НОК Украины (фото: НОК Украины)

Звездный состав обновленной Комиссии

В состав руководящего органа на четырехлетний срок вошли еще восемь известных украинских спортсменов, представляющих как летние, так и зимние виды спорта:

Александр Абраменко (фристайл)

Ирина Коляденко (вольная борьба)

Елена Костевич (пулевая стрельба)

Юлия Левченко (легкая атлетика)

Виталий Кукла (хоккей с шайбой)

Парвиз Насибов (греко-римская борьба)

Алексей Среда (прыжки в воду)

Ольга Харлан (фехтование)

Главными задачами обновленного органа станет защита интересов украинских олимпийцев и определение ключевых векторов развития спортивного сообщества страны.