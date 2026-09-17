Звезда украинского плавания Романчук получил важную должность в НОК: кто вошел в его команду

Известный украинский пловец Михаил Романчук занял ответственный руководящий пост в Национальном олимпийском комитете Украины. Во время второго заседания обновленной Комиссии атлетов был утвержден новый руководящий состав.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.
Согласно решению заседания, Михаил Романчук будет возглавлять Комиссию атлетов НОК Украины в течение 2026-2030 годов. Его заместительницей избрали представительницу артистического плавания Марту Федину.
"Благодарю всех членов Комиссии за поддержку и готовность работать как единая команда. Впереди - большая ответственность и еще большее количество задач. Хочу, чтобы Комиссия была площадкой, где голос атлетов имеет реальную силу, и где идеи превращаются в конкретные решения и изменения", - отметил Романчук в своих соцсетях.
Комиссия атлетов НОК Украины (фото: НОК Украины)
В состав руководящего органа на четырехлетний срок вошли еще восемь известных украинских спортсменов, представляющих как летние, так и зимние виды спорта:
Главными задачами обновленного органа станет защита интересов украинских олимпийцев и определение ключевых векторов развития спортивного сообщества страны.
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