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Другое 17 сентября 2026 · 10:53

Звезда украинского плавания Романчук получил важную должность в НОК: кто вошел в его команду

Титулованный спортсмен возглавил ключевой орган Национального олимпийского комитета до 2030 года
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Звезда украинского плавания Романчук получил важную должность в НОК: кто вошел в его команду
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт и Михаил Романчук во время заседания (фото: НОК Украины)
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Известный украинский пловец Михаил Романчук занял ответственный руководящий пост в Национальном олимпийском комитете Украины. Во время второго заседания обновленной Комиссии атлетов был утвержден новый руководящий состав.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

Новый этап в карьере и амбициозные цели

Согласно решению заседания, Михаил Романчук будет возглавлять Комиссию атлетов НОК Украины в течение 2026-2030 годов. Его заместительницей избрали представительницу артистического плавания Марту Федину.

"Благодарю всех членов Комиссии за поддержку и готовность работать как единая команда. Впереди - большая ответственность и еще большее количество задач. Хочу, чтобы Комиссия была площадкой, где голос атлетов имеет реальную силу, и где идеи превращаются в конкретные решения и изменения", - отметил Романчук в своих соцсетях.

Звезда украинского плавания Романчук получил важную должность в НОК: кто вошел в его команду

Комиссия атлетов НОК Украины (фото: НОК Украины)

Звездный состав обновленной Комиссии

В состав руководящего органа на четырехлетний срок вошли еще восемь известных украинских спортсменов, представляющих как летние, так и зимние виды спорта:

  • Александр Абраменко (фристайл)
  • Ирина Коляденко (вольная борьба)
  • Елена Костевич (пулевая стрельба)
  • Юлия Левченко (легкая атлетика)
  • Виталий Кукла (хоккей с шайбой)
  • Парвиз Насибов (греко-римская борьба)
  • Алексей Среда (прыжки в воду)
  • Ольга Харлан (фехтование)

Главными задачами обновленного органа станет защита интересов украинских олимпийцев и определение ключевых векторов развития спортивного сообщества страны.

Ранее титулованный дзюдоист Зантарая возмутился отсутствием реакции украинских чиновников на возвращение россиян в спорт.

Теги: Спортсмены НОК Украины
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