Зірка українського плавання Романчук отримав вагому посаду в НОК: хто увійшов до його команди

Відомий український плавець Михайло Романчук обійняв відповідальну керівну посаду в Національному олімпійському комітеті України. Під час другого засідання оновленої Комісії атлетів було затверджено новий керівний склад.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на НОК України.
Згідно з рішенням засідання, Михайло Романчук очолюватиме Комісію атлетів НОК України протягом 2026–2030 років. Його заступницею обрали представницю артистичного плавання Марту Фєдіну.
"Дякую всім членам Комісії за підтримку та готовність працювати як єдина команда. Попереду – велика відповідальність і ще більша кількість завдань. Хочу, щоб Комісія була майданчиком, де голос атлетів має реальну силу, і де ідеї перетворюються на конкретні рішення та зміни", – зазначив Романчук у своїх соцмережах.
Комісія атлетів НОК України (фото: НОК України)
До складу керівного органу на чотирирічний термін увійшли ще вісім відомих українських спортсменів, які представляють як літні, так і зимові види спорту:
Головними завданнями оновленого органу стане захист інтересів українських олімпійців та визначення ключових векторів розвитку спортивної спільноти країни.
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