rbc.ua
UA | RU
Четвер, 17 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" в матчі Ліги Європи
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 17 вересня 2026 · 00:18

Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" в матчі Ліги Європи

Український нападник забив за грецький клуб вперше за 9 місяців
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" в матчі Ліги Європи
Роман Яремчук (фото: ФК "Олімпіакос")
Add as a preferred source on Google

Український нападник Роман Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" у матчі 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти польської "Ягеллонії". 30-річний форвард вийшов на заміну в середині другого тайму і забив на 84-й хвилині матчу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу "Олімпіакос" – "Ягеллонія"

До цього матчу "Олімпіакос" підходив на тлі кадрових змін: Хосе Луїс Менділібар був звільнений з клубу 9 вересня. Виконуючий обов'язки наставника Іманол Альгуасіл вже встиг провести на чолі команди один матч проти "ОФІ Крит", у якому "Олі" програли 0:1.

Матч проти "Ягеллонії" теж розпочався для греків невдало: на 20-й хвилині вони пропустили від Каетана Шмита. Однак перед перервою господарі відігралися завдяки влучному удару Армандо Гонсалеса.

Роман Яремчук вийшов на поле якраз замість автора забитого м'яча на 62-й хвилині. Українцю знадобилося 22 хвилини на полі, аби відзначитися. Ремо Фройлер виконав подачу, а Яремчук вдало зіграв у повітрі, влучно пробивши головою. Таким чином, "Олімпіакос" зумів взяти три очки у першому матчі в Лізі Європи, здобувши вольову перемогу.

Ліга Європи. Основний етап. 1-й тур

Олімпіакос (Греція) – Ягеллонія (Польща) – 2:1

Голи: Гонсалес, 43; Яремчук, 84 – Шмит, 20.

Роман Яремчук в "Олімпіакосі"

Минулого сезону український форвард провів у грецькому клубі лише половину сезону, після чого вирушив до "Ліона". У французькому клубі він забив 5 м'ячів, але "ткачі" не змогли домовитися із "Олімпіакосом" про викуп гравця.

Цікаво, що востаннє в офіційному матчі за "Олімпіакос" Яремчук забивав ще в грудні минулого року: у матчі Кубка Греції від українця постраждав "Іракліс". Той матч завершився із рахунком 6:0 на користь "Олімпіакоса".

Мальдера розраховує на Яремчука

За кілька годин до матчу "Олімпіакос" – "Ягеллонія" у Лізі Європи головний тренер збірної України Андреа Мальдера оприлюднив склад команди на матчі Ліги націй 2026/2027. Роман Яремчук увійшов до переліку з 30 гравців, хоча й не мав багато ігрової практики у клубі останнім часом.

У ще одному матчі Ліги Європи "Бенфіка" в гостях перемогла "Мілан". У складі португальського клубу грали Анатолій Трубін та Георгій Судаков.

Теги: Ліга Європи Яремчук Футбол
Головні матчі
Кубок України 17 вересня 15:00
Вільхівці - : - Шахтар
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Ліга Європи 17 вересня 22:00
Реал Сосьєдад - : - Борнмут
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Мальдера оголосив склад збірної України на перші матчі Ліги націй Мальдера оголосив склад збірної України на перші матчі Ліги націй Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" в матчі Ліги Європи Яремчук забив переможний гол "Олімпіакоса" в матчі Ліги Європи Надійність Трубіна та активність Судакова: "Бенфіка" розбила "Мілан" у Лізі Європи Надійність Трубіна та активність Судакова: "Бенфіка" розбила "Мілан" у Лізі Європи
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер