Яремчук забил победный гол "Олимпиакоса" в матче Лиги Европы

Украинский нападающий Роман Яремчук забил победный гол "Олимпиакоса" в матче 1-го тура основного этапа Лиги Европы против польской "Ягеллонии". 30-летний форвард вышел на замену в середине второго тайма и забил на 84-й минуте матча.

Ход матча "Олимпиакос" – "Ягеллония"

К этому матчу "Олимпиакос" подходил на фоне кадровых перемен: Хосе Луис Мендилибар был уволен из клуба 9 сентября. Исполняющий обязанности наставника Иманол Альгуасил уже успел провести во главе команды один матч против "ОФИ Крит", в котором "Оли" проиграли 0:1.

Матч против "Ягеллонии" тоже начался для греков неудачно: на 20-й минуте они пропустили от Каэтана Шмидта. Однако перед перерывом хозяева отыгрались благодаря точному удару Армандо Гонсалеса.

Роман Яремчук вышел на поле как раз вместо автора забитого мяча на 62-й минуте. Украинцу понадобилось 22 минуты на поле, чтобы отличиться. Ремо Фройлер выполнил подачу, а Яремчук удачно сыграл в воздухе, точно пробив головой. Таким образом, "Олимпиакос" сумел взять три очка в первом матче в Лиге Европы, одержав волевую победу.

Лига Европы. Основной этап. 1-й тур

Олимпиакос (Греция) – Ягеллония (Польша) – 2:1

Голы: Гонсалес, 43; Яремчук, 84 – Шмит, 20.

Роман Яремчук в "Олимпиакосе"

В прошлом сезоне украинский форвард провел в греческом клубе только половину сезона, после чего отправился в "Лион". Во французском клубе он забил 5 мячей, но "ткачи" не смогли договориться с "Олимпиакосом" о выкупе игрока.

Интересно, что в последний раз в официальном матче за "Олимпиакос" Яремчук забивал еще в декабре прошлого года: в матче Кубка Греции от украинца пострадал "Ираклис". Этот матч завершился со счетом 6:0 в пользу "Олимпиакоса".

Мальдера рассчитывает на Яремчука

За несколько часов до матча "Олимпиакос" – "Ягеллония" в Лиге Европы , главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера обнародовал состав команды на матче Лиги наций 2026/2027. Роман Яремчук вошел в список из 30 игроков, хотя и не имел много игровой практики в клубе в последнее время.