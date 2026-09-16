Надежность Трубина и активность Судакова: "Бенфика" разбила "Милан" в Лиге Европы

Лиссабонская "Бенфика" одержала убедительную выездную победу над "Миланом" в матче первого тура общего этапа Лиги Европы. Весомый вклад в триумф португальцев внесли украинские легионеры Анатолий Трубин и Георгий Судаков, начавшие встречу в стартовом составе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат встречи .

Лига Европы, основной этап, 1-й тур

"Милан" (Италия) – "Бенфика" (Португалия) – 0:2

Голы: Лукебакио, 16, Каминский, 53

Матч уровня Лиги чемпионов

Встреча на знаменитой арене "Сан-Сиро" в Милане стала центральным противостоянием первого тура общего этапа Лиги Европы. Соперничество двух легендарных грандов по уровню напряжения и вывеске вполне соответствовало стандартам Лиги чемпионов. До этого момента команды встречались в истории девять раз: "Милан" имел в своем активе пять побед, а "Бенфика" - лишь одну при трех ничьих и разнице мячей 13:7 в пользу "россонери".

Коллективы под руководством Рубена Аморима и Марку Силвы подошли к игре с максимальными амбициями, однако именно португальский клуб при участии украинских звезд сумел переписать статистику в свою пользу.

Феерический старт "Бенфики"

"Бенфика" активнее начала поединок и уже на 16-й минуте вышла вперед благодаря мощнейшему удару Доди Лукебакио из-за пределов штрафной площади. Оживление в атаке лиссабонцев вносил Георгий Судаков, который провел 11-й матч в сезоне за клуб.

На 24-й минуте украинский полузащитник был в шаге от собственного гола: Судаков удивил защиту и вратаря миланистов быстрым ударом с линии штрафной площади, однако мяч попал в левую штангу. Георгий активно конструировал атаки гостей до 70-й минуты, после чего его заменил Джанлука Престианни.

Надежная стена Трубина

Голкипер Анатолий Трубин, вернувшись в стартовый состав по решению Марка Силвы, выдал один из самых ярких поединков. На 28-й минуте украинец совершил эффектный сейв после мощного выстрела Филиппо Террачано под перекладину, а в конце первого тайма спокойно справился с ударом Альфаджо Сиссе.

Во втором тайме "Бенфика" удвоила преимущество благодаря голу Якуба Каминского на 53-й минуте. Через несколько минут Трубин заставил болельщиков поволноваться, когда получил повреждение и нуждался в помощи медиков. Впрочем, Анатолий продолжил игру, сразу же нейтрализовал опасный удар Кристиана Пулишича и уверенно сыграл во время серии тяжелых угловых "Милана", сохранив свои ворота в неприкосновенности.