Хижняк впервые попал в рейтинг WBC: позиция украинца в мировом топе

Украинский боксер Александр Хижняк сделал очередной весомый шаг в профессиональной карьере. Олимпийский чемпион Парижа впервые в своей истории оказался среди лучших бойцов по версии одной из самых престижных мировых организаций.

Стремительный взлет украинского чемпиона

В сентябрьском обновленном рейтинге World Boxing Council (WBC) Хижняк занял 31-ю позицию в полутяжелой весовой категории. Для украинского спортсмена это дебютное попадание в списки этой боксерской организации.

Попасть в мировой топ Хижняку удалось за рекордные сроки. На профессиональном ринге украинский боксер провел всего три поединка, однако высокий уровень мастерства и победная серия позволили ему мгновенно заявить о себе на международной арене.

Титул WBA Gold и дальнейшие перспективы

Важным толчком для подъема в мировых реестрах стало успешное выступление украинца в конце лета. В августе Александр завоевал престижный пояс WBA Gold International, что существенно укрепило его позиции среди претендентов на элитные поединки.

Сейчас украинский полутяжеловес продолжает активную подготовку к следующим вызовам. Попадание в рейтинг WBC открывает перед Хижняком перспективы проведения боев с топовыми соперниками дивизиона и дальнейшего продвижения к чемпионским позициям.

Отметим, что чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе является американец Давид Бенавидес.