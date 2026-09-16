Хижняк уперше потрапив до рейтингу WBC: позиція українця у світовому топі

Український боксер Олександр Хижняк зробив черговий вагомий крок у професійній кар'єрі. Олімпійський чемпіон Парижа вперше у своїй історії опинився серед найкращих бійців за версією однієї з найпрестижніших світових організацій.

Стрімкий злет українського чемпіона

У вересневому оновленому рейтингу World Boxing Council (WBC) Хижняк посів 31-шу позицію у напівважкій ваговій категорії. Для українського спортсмена це дебютне потрапляння до списків цієї боксерської організації.

Потрапити до світового топу Хижняку вдалося за рекордні терміни. На професійному рингу український боксер провів лише три поєдинки, проте високий рівень майстерності та переможна серія дозволили йому миттєво заявити про себе на міжнародній арені.

Титул WBA Gold та подальші перспективи

Важливим поштовхом для підйому у світових реєстрах став успішний виступ українця наприкінці літа. У серпні Олександр здобув престижний пояс WBA Gold International, що суттєво зміцнило його позиції серед претендентів на елітні поєдинки.

Зараз український напівважковаговик продовжує активну підготовку до наступних викликів. Потрапляння до рейтингу WBC відкриває для Хижняка перспективи проведення боїв із топовими суперниками категорії та подальшого сходження до чемпіонських позицій.

Зазначимо, що чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі є американець Давід Бенавідес.